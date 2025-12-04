Muere una mujer en un accidente de tráfico en Orense y su marido de un infarto al enterarse de la trágica noticia El siniestro fue provocado por un conductor de 40 años que conducía ebrio y ya ha sido detenido

Juanma Mallo Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:09 | Actualizado 16:27h. Comenta Compartir

Tragedia en una familia de Orense. Una mujer de 51 falleció este miércoles por la noche en un accidente de tráfico por un conductor que conducía ebrio y su marido también murió de un infarto al enterarse de la trágica noticia. Según varias fuentes, el accidente resultó brutal después de que una furgoneta Opel Combo se saliera de la calzada y chocara contra el Citroën Saxo que conducía la víctima. El matrimonio tenía un hijo de 20 años.

Los hechos se produjeron en torno a las diez y media de la noche y la conductora, vecina de la localidad orensana de Muíños, falleció en el acto. Hasta el lugar del accidente tuvieron que desplazarse los servicios de rescate para excarcelar a la mujer.

Poco después, continuó la tragedia, cuando se informó al marido de lo que acababa de suceder. Los trabajadores sanitarios y de emergencias que se encontraban en el lugar le dijeron que su esposa acababa de fallecer en un accidente. Poco después, sobre las doce menos cuarto de la noche, según informa 'La Voz de Galicia', el hombre comenzó a sentirse mal y sufrió un paro cardiaco. Los servicios de emergencia trataron por todos los medios de reanimarle, le practicaron durante casi una hora maniobras de reanimación, pero el marido de la víctima murió.

Más tarde, agentes de la Guardia Civil de Tráfico acudieron al hospital en el que ingresó el conductor ebrio para practicarle la prueba de alcholemia. El hombre, de 40 años, dio positivo, con una tasa de 0,64 en el primer test y 0,58 en el segundo. A la una y veinte de este jueves fue detenido por un delito de homicidio por imprudencia grave y otro por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

