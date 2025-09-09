El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de Mossos d'Esquadra EP

Muere un menor apuñalado en Barcelona

La víctima tenía 16 años y en la pelea multitudinaria entre jóvenes también resultó herido grave otro chico

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:04

Un chico de 16 años perdió este pasado lunes la vida en Barcelona tras una pelea con armas blancas entre un grupo de jóvenes. Los ... Mossos d'Esquadra recibieron un aviso de los vecinos de la zona de que había dos jóvenes heridos por arma blanca en el barrio de Sants, en la capital catalana. Los hechos ocurrieron sobre las 23 horas del lunes. El chico que perdió la vida era de origen hondureño. El que resultó herido es de origen colombiano.

