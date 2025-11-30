Muere un jugador de baloncesto tras un recibir un codazo en la cabeza en pleno partido El joven de 20 años siguió jugando varios minutos más pese al evidente dolor

Ethan Dietz, de 20 años, jugó mareado, tuvo que ser ingresado y falleció tras recibir un golpe en pleno partido de baloncesto. El jugador del Connors State College, en Oklahoma (EE. UU.) recibió un codazo en la cabeza durante un encuentro contra un equipo rival que le ha costado la vida.

El joven, que medía 2,03 metros y había nacido en Arkansas, sufrió el golpe mientras intentaba anotar en el poste bajo. A pesar de mostrar evidentes signos de dolor, Dietz continuó jugando durante varios minutos, tocándose la zona afectada y quejándose del malestar. Tras ser atendido en el campo, decidió seguir activo, pero fue finalmente enviado al hospital cuando los síntomas empeoraron.

La universidad cerró el campus cuatro días en esta semana, mientras la comunidad educativa hacía frente a esta tragedia. Además ha pedido el vídeo del encuentro para investigar lo sucedido. Ya que después del golpe fue enviado al banco donde permaneció con una toalla en la cabeza hasta que se terminara el partido.

En el centro, se le diagnosticó una conmoción cerebral y, lamentablemente, falleció tres días después. Su muerte ha impactado a sus compañeros, quienes han recordado a Dietz como un miembro «ejemplar, comprometido y con un gran espíritu de equipo». «Él representaba todo lo que significa ser un Cowboy, valorar el trabajo duro y la solidaridad. Esta pérdida es inimaginable», expresó el club Connors State College a través de su cuenta oficial de Facebook.

El caso ha puesto en duda si se actuó correctamente referente al protocolo por conmociones en la cabeza que está instaurado en la mayoría de ligas profesionales.. Antes de su salida, Dietz había logrado 6 puntos, 4 rebotes y un tapón, mostrando su carácter y habilidad hasta el último momento.

