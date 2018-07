Muere otro hombre en Galicia al picarle una avispa asiática Tanto la víctima de Pontevedra como la de Lugo eran alérgicas al veneno de estos insectos E. B. Viernes, 20 julio 2018, 00:47

Un hombre de 84 falleció este pasado miércoles en O Porriño (Pontevedra) tras recibir la picadura de una avispa asiática mientras podaba una viña. Aunque las autoridades sanitarias y forenses aún trabajan para aclarar lo sucedido, fuentes municipales señalan como posible causa de la muerte la alergia que la víctima sufría a las picaduras de estos insectos.

El fallecido, Edelmiro S.A., hacía labores de poda en la finca familiar cuando golpeó un bloque de hormigón en el que se escondía un pequeño enjambre de velutinas (nombre científico de la avispa asiática). El choque activó el nido y atacaron al hombre, aunque el número de picotazos que pudo recibir está aún por determinar. Edelmiro cayó al suelo y sus familiares se pusieron en contacto con los servicios de emergencia, que recibieron el primer aviso en torno a las 21.00 horas. Hasta el lugar se trasladó una ambulancia asistencial y otra medicalizada. Para entonces, el hombre estaba ya inconsciente. Al mismo tiempo fueron avisados los bomberos, que retiraron y sellaron el enjambre para que los equipos de emergencias pudiesen llegar hasta la víctima, tendida a solo dos metros del enjambre. Los sanitarios le practicaron la maniobra de reanimación cardiopulmonar, pero nada pudieron hacer por salvar su vida.

Al igual que Edelmiro, el pasado fin de semana un hombre de 43 años murió también por picaduras avispas en el municipio de Viveiro (Lugo). También era alérgico, pero lo desconocía. En su caso, sin embargo, no se pudo determinar si se trataban de ejemplares autóctonos o asiáticas.

Nidos escondidos

La avispa asiática, responsable según los expertos del 90% de los picotazos en las áreas que habita, puede provocar la muerte a personas alérgicas o, en caso de ataque masivo, a aquellas que no lo son y cuya salud es precaria. Marcos Negrete, experto y expresidente de la Asociación Española de Apicultores (AEA), detalla que «no es que sean más agresivas que las autóctonas, sino que los nidos están más escondidos». Y es que además de hacerlos en árboles, también se asientan a casi ras de tierra, por eso, es más fácil que sean golpeados cuando se hacen tareas de desbroce o poda.

De tamaño similar al avispón europeo, su picadura sí «puede ser más dolorosa y sus efectos, como el malestar o la hinchazón, más prolongados, pero no mortal en personas no alérgicas», añade el investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales José Luis Nieves Aldrey. «Pero tranquilidad -matiza-, sólo ataca si se siente amenazada. No conviene hacer aspavientos, intentar matarlas o agredirlas, porque lanzan una feromona al aire que atrae a otros individuos de la colmena y se puede producir un ataque en grupo».

En este sentido, Nieve Aldrey recomienda evitar los lugares donde anidan, con «preferencia por el clima atlántico, húmedo y templado, sin condiciones invernales muy rigurosas», por eso tiene mayor incidencia en Galicia, Cantabria, Euskadi y Cataluña. También se ha de tener especial cuidado con los arbustos, al mover leña, el material de jardinería o levantar una arqueta. Y si se avista una enjambre, avisar a las autoridades: «Ahora es el momento de actuar, pues en invierno no tienen actividad y no se detectan».