Agente de Policía EP

Muere un hombre de 37 años tras ser corneado por un toro en un encierro en Guadalajara

El fallecido pertenecía a una asociación taurina de Madrid

J.M.L.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:54

Las fiestas patronales de Mondéjar (Guadalajara) en honor al Santísimo Cristo del Calvario finalizaron este jueves con luto. El hombre que el miércoles fue cogido ... por un toro en un encierro celebrado en la plaza de toros de esta localidad de 2.900 habitantes falleció este jueves en el hospital Doce de Octubre, de Madrid, al que fue evacuado.

