«Me he quedado inconsciente», dice el bilbaíno arrollado por los Cebada Gago en el encierro de hoy

A. Mateos Martes, 8 de julio 2025, 13:58 | Actualizado 14:04h. Comenta Compartir

Los toros de Cebada Gago han sembarado el pánico este martes en las calles de Pamplona. Como suele ser habitual con la ganadería gaditana, el encierro ha sido muy accidentado y, además, han dejado los dos primeros corneados de las fiestas. Pero a los puestos de la Cruz Roja distribuidos por el recorrido han llegado otra decena de corredores que presentaban distintas contusiones. Uno de ellos es bilbaíno.

Andoni Coscolin, de 24 años de edad, sufrió las consecuencias de las montoneras de San Fermín. Cayó en el callejón y le pasó la manada por encima. «Iba al lado de los cabestros, se ha formado un montón entrando en la plaza y me han empezado a pisar», ha asegurado el chaval, ya recuperado, a 'El diario de Navarra'.

Su relato estremece a cualquiera. «Me he caído, el toro me ha pasado por encima, luego la gente me ha empezado a pisar, me han caído encima, me he quedado inconsciente....», relata. Finalmente, el joven pudo ponerse a salvo gracias a un miembro de la Cruz Roja, que le sacó del callejón.

El bilbaíno no llegó a ser trasladado al hospital pese a perder la consciencia cuando fue arrollado. Los servicios de emergencia de la Cruz Roja atendieron al joven y una vez estabilizado abandonó por su propio pie el puesto sanitario con una contusión torácica a eso de las 9.20 horas de la mañana.

El de hoy ha sido el segundo encierro de estas fiestas para Andoni... y el último. Por motivos personales debe abandonar Pamplona, pero volverá el año que viene. Lleva desde 2018, cuando cumplió la mayoría de edad, sin faltar a su cita con los populares encierros.

A diferencia de Andoni, ocho mozos en el encierro sí fueron trasladados al hospital, dos por heridos por asta de toro. En Santo Domingo, los servicios de emergencia han atendido a dos corredores. el primero de ellos presentaba una contusión con deformidad en el hombro y el segundo un puntazo en la pierna. En Telefónica, cuatro mozos han sido atendidos por contusiones maxilofaciales, craneoencefálicas y torácicas. Y el herido más grave de todos es un corredor atendido en Espoz y Mina, en la parte alta de Estafeta, que presenta una herida por asta en una axila. Este corredor, natural de Caravaca, está estable y bajo observación. En este punto otro mozo ha sido trasladado al hospital por diversas contusiones.

La carrera fue de las más lentas que se recuerdan en los últimos años en Pamplona. Duró 5 minutos y 22 segundos y todo por culpa de 'Caminante'. El animal resbaló en Estafeta y tardó tres minutos en llegar a toriles sembrando el caos por el recorrido. Después de perder de vista a sus hermanos comenzó a embestir a diestro y siniestro. De izquierda a derecha, y de delante hacia atrás. Hasta los pastores se llevaron un susto cuando 'Caminante' se dio la vuelta nuevamente en Telefónica y cargó contra ellos. Los cabestros, que ya estaban en toriles desde hacía varios minutos, tuvieron que ir en busca del toro fuera de la plaza. Uno de ellos, además, fue embestido por 'Caminante', que ya no distinguía entre mozos y animales. Tras tres minutos de carrera en solitario, el astado entró en toriles y el cohete que anuncia el fin del encierro, apaciguó los ánimos.

Temas

Audiencias