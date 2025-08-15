Morante de la Puebla no estará hoy en San Sebastián y su presencia en Bilbao se complica El diestro sevillano continúa con la recuperación de la grave cornada que sufrió el domingo en Pontevedra

A. Mateos Viernes, 15 de agosto 2025, 10:26

Morante de la Puebla no estará en San Sebastián esta tarde. El diestro sevillano no ha podido recuperarse de la grave cornada que sufrió el pasado domingo en Pontevedra y por ahora se mantiene lejos de las plazas de toros. El calendario aprieta y tras la cancelación de su participación en Illumbe, las empresas que apostaron por Morante en sus carteles de agosto temen por su ausencia. Bilbao incluida.

El diestro debería torear el viernes, día grande de Aste Nagusia, en Vista Alegre, pero a una semana del evento, su presencia es una incógnita. Según desvela la página especializada 'mundotoro', la cornada de 20 centímetros de doble trayectoria en la parte interna del muslo de la pierna derecha le podría tener apartado de los ruedos entre «diez y quince días». La lesión se produjo el pasado domingo por lo que Morante necesitaría una rápida recuperación para llegar a tiempo a Bilbao.

Más difícil lo tendrán en Gijón, Ciudad Real y Málaga para ver en directo al mejor torero del año. Morante estaba anunciado en dichas ciudades para los días 16, 17 y 18 de agosto pero según los especialistas, el sevillano necesitará más tiempo de recuperación. Por el momento se ha perdido Huesca y San Sebastián, y todo apunta a que causará baja en las próximas ferias.

En Illumbe le sustituirá el jovencísimo Marco Pérez, de solo 18 años, que, a pesar de estar ya anunciado para el cartel de esta tarde, ha decidido asumir la lidia de los dos toros que le correspondían a Morante. Un gesto que confirma la ambición y el momento de madurez que atraviesa pese a su corta trayectoria.

El cartel definitivo para esta tarde en San Sebastián queda compuesto por cuatro toros de Nuñez del Cuvillo para Marco Pérez y dos novillos de La Purísima para Olga Casado.