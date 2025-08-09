Las monjas cismáticas de Belorado piden la nulidad del desahucio

Nuevo capítulo del serial judicial de las monjas cismáticas de Belorado. Y es que, apenas unos días después de que el Juzgado de Briviesca dictaminara ... el desahucio de las exreligiosas del convento de La Bretonera, sus representantes legales han solicitado formalmente la nulidad de todas las actuaciones y el reinicio de todo el procedimiento.

Dicha solicitud tiene su base en el intento de retirada del convento de las exreligiosas mayores, aquellas que cuentan con un significativo grado de dependencia. Según relatan los abogados de las cismáticas, el pasado 1 de agosto «se intentó sacar a las monjas mayores a la fuerza del monasterio de Orduña», hasta donde se ha trasladado toda la comunidad. Sin embargo, ese intento de 'mudanza forzosa' se llevó a cabo, insisten, sin las exigidas garantías procesales.

No en vano, aseguran, ni las exmonjas ni sus abogados tuvieron conocimiento de ese procedimiento hasta ese mismo día. A posteriori, puntualizan, «se ha comprobado que el procedimiento se tramitó en su totalidad de espaldas a ellas, dejándolas en absoluta indefensión».

«Se trata de una medida cautelar cuya tramitación ha durado cinco días (del 25 al 30 de julio), sin notificación alguna a las propias afectadas ni a sus guardadoras de hecho, y que terminó con una decisión tan brutal como arrancar a personas mayores y con discapacidad de su casa sin previo aviso, y además pretendiendo ejecutarla directamente en un partido judicial diferente al del Juzgado de Briviesca, vulnerando su propia competencia», subrayan los representantes legales de las cismáticas.

Por todo ello, se ha solicitado al Juzgado de Briviesca la nulidad de todas las actuaciones y se ha instado a la Fiscalía a que intervenga «para velar por los derechos de las monjas, cuya protección tiene legalmente encomendada».

Se trata del enésimo capítulo judicial escrito alrededor de la comunidad cismática, que el pasado 29 de julio se sentó en el banquillo de los tribunales de Briviesca tras la demanda de desahucio promovida por el Arzobispado.

Regresa el obispo brasileño

Posteriormente, las exmonjas se trasladaron al convento de Orduña, también perteneciente a la orden de las Clarisas, y allí, el 1 de agosto, después de que el Juzgado diera la razón al Arzobispado y ordenara el desahucio, se produjo el encontronazo. Un encontronazo que derivó en la negativa de las exreligiosas a dejar marchar a las cinco ancianas que permanecen a su cargo.

Mientras tanto, el falso obispo brasileño Rodrigo Henrique Ribeiro Da Silva, que estuvo tiempo atrás dando servicio a las cismáticas, ha regresado a España, en este caso a Orduña, para, según aseguran, «administrar los sacramentos y la misa diaria» a las exmonjas.