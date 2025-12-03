El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

María Jesús San José ha comparecido en el Parlamento de Vitoria. Jesús Andrade

La mitad de los menores que cometen hurtos o robos con violencia en Euskadi son extranjeros

Se reduce la reincidencia a un 11% y preocupa la salud mental, el consumo de sustancias y la falta de patrón parental de los infractores

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:27

«Las infracciones cometidas por un menor dicen más de cómo está la sociedad que de él mismo, porque demuestra que han fallado muchas capas ... anteriores. Se le pide a la justicia que resuelva un problema social». La consejera de Justicia, María Jesús San José, ha presentado en el Parlamento vasco el balance del quinto plan de justicia juvenil de Euskadi, de 2020 a 2024. En estos cuatro años, los menores han cometido 11.751 infracciones, la mayoría, 9.874 por hurtos, lesiones, violencia de género y doméstica, y 1.967 lesiones, y se han implantado 3.611 medidas, como la libertad vigilada, el internamiento o trabajos en beneficio de la comunidad. El perfil del infractor es el de un joven de entre 16 y 17 años, con predominio de los nacidos en la comunidad autónoma vasca.

