La mitad de los jóvenes vascos lo primero que hace al levantarse es mirar las redes sociales Jóvenes consultan el móvil durante el recreo de un instituto. / I. O. Así lo desvela el último informe del Observatorio Vasco de la Juventud, que determina que las favoritas son WhatsApp e Instagram JULIA FERNÁNDEZ Jueves, 17 octubre 2019, 17:49

Nora tiene 16 años y un móvil de última generación. Como cualquier adolescentes, se trata de una extensión más de su cuerpo. «Se lo lleva hasta el baño», dice por detrás su ama. El único momento en que no lo tiene a mano es en clase. Pero es acabar la clase y agarrarlo de nuevo. Cuando está con la cuadrilla, pasa más de lo mismo. La imagen es llamativa: un grupo de chavales reunidos con la cabeza gacha mirando la pantalla de su smartphone. Hablan, se ríe e incluso comparten las bromas, pero raramente se miran a los ojos. Lo que importa, lo que mola, lo tienen en la palma.

Cuando Nora se va a dormir, no lo hace sola. También va su teléfono con ella. Se acuesta, hace un rápido rastreo por si hay algún mensaje nuevo en WhatsApp, y entonces es el único momento en el que abandonan el aparato. En la mesilla. No lo apaga. Es su despertador. ¿Y qué pasa cuando suena? Pues que lo primero que hace es cogerlo, parar la alarma y conectarse a las redes sociales.

Y no solo ella o su cuadrilla, sino la mayoría de los jóvenes vascos. No es una impresión, lo confirman los datos recogidos por el Observatorio Vasco de la Juventud en su último estudio. Cinco de cada diez adolescentes de Euskadi lo primero que hacen al abrir los ojos es meterse en WhatsApp o en alguna red social. El informe, que se titula 'La juventud de Euskadi y las redes sociales' y se basa en 1.512 entrevistas a chicos y chicas de entre 15 y 29 años, también desvela que menos de un 30% no se conecta a Instagram o Youtube diariamente. El resto admite que no hay un día que no abran estas aplicaciones para escuchar música (el 86,3%) y ver vídeos o tutoriales (el 56%).

Según la directora de Juventud del Gobierno Vasco, Agurtzane Llano, responsable también del estudio, «si no tenemos en cuenta WhatsApp, a la que prácticamente la totalidad de la juventud se conecta diariamente, Instagram es la red social preferida». Pero el 'cuelgue' a esta red social que se basa en colgar fotos y vídeos va más allá: «No solo es la más utilizada a diario junto con Youtube (el 74,1% se conecta todos los días a Instagram y el 73,7% a Youtube), sino que de tener acceso a una única red social, Instagram sería la elegida por la mayoría». Así lo admiten cinco de cada diez entrevistados.

Aunque no solo de ver va el asunto. También hay jóvenes que publican contenidos en redes, aunque no sean mayoría. Una de cada diez participantes en el estudio ha admitido que «tiene o ha tenido su propio blog». Y es más, un 28,8% señala que «en el último año, por medio de internet o las redes sociales, ha iniciado o promovido algún debate o denuncia social escribiendo un texto o difundiendo una imagen o vídeo». Aunque es más popular que el ciberactivismo es seguir a algún influencer, youtuber o 'gamer': lo hace la mitad de la muestra.

La necesidad de poner filtros

Uno de los peligros de las redes sociales es el ciberacoso. Que no es ningún fantasma. Uno de cada cinco niños y una de cada siete niñas en España está implicado en episodios de este tipo según Unicef. Por eso, es muy importante saber gestionar la privacidad en internet. A Nora, por ejemplo, una de las cosas que más le repiten sus padres es que no dé datos privados y que tampoco publique cosas que pueda ver todo el mundo. O al menos que ponga filtros en según qué cosas. Y eso intenta, como el 87,6% de los encuestados.

Sin embargo, un 14,1% ha dado a otras personas su contraseña para entrar en alguna red y un 26,6% acepta solicitudes de amistad de personas que no conoce personalmente. Asimismo, dos de cada diez reconoce que nunca pide permiso a las personas que aparecen en sus fotos o vídeos antes de subirlos. Y siguiendo con esto último, un 7,2% afirma que, en al menos una ocasión, «alguien ha difundido por redes sin su permiso fotos o vídeos suyos de contenido comprometido o humillante».

Además, el 17,9% de la juventud afirma que en alguna ocasión se ha sentido acosada por alguien que le mandaba mensajes de forma continuada, le hacía comentarios desagradables o le insultaba en las redes sociales. Y, aunque no se haya sentido acosada, algo más de la mitad de la juventud de Euskadi, afirma que «por lo menos en una ocasión se ha salido de alguna red social o ha bloqueado para evitar recibir mensajes desagradables de esa persona».

Por cierto, que en el caso de Nora, sus padres saben usar las redes, pero lo curioso es que siete de cada diez participantes en el estudio asegura que son ellos los que han tenido que explicar a sus aitas cómo hacerlo.