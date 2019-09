Miren Azkarate sustituirá a Pello Salaburu al frente del Instituto de Euskara de la UPV Miren Azkarate . / E.C. La exconsejera de Cultura del Gobierno vasco ha expresado su «alegría, honor y desafío» por haber sido elegida para dirigir la institución E.C. Viernes, 27 septiembre 2019, 11:46

La catedrática en Filología Vasca Miren Azkarate Villar será la nueva directora del Instituto de Euskara de la UPV, con sede en Bilbao. La profesora donostiarra, exconsejera de Cultura del Gobierno Vasco, sustituirá a Pello Salaburu, que se ha jubilado recientemente tras haber desempeñado la tarea de director de la institución desde 2003.

Tras su elección, la nueva presidenta ha expresado su «alegría, honor y desafío. Alegría y honor, cómo no, porque se pensara en mí para reemplazar a Pello Salaburu. Pero también se me plantea un desafío y no es uno cualquiera. En estos quince largos años el Instituto de Euskara ha creado recursos ricos y diversos. Algunos de ellos tendrán que seguir desarrollándose, otros pueden considerarse completados»

Sobre todo, ha subrayado Azkarate, «es necesario reflexionar junto a los miembros del Instituto y la Dirección, en estos tiempos en los que las opciones que nos brinda el espacio digital están cambiando tan rápidamente, sobre el tipo de proyecto que queremos desarrollar en los próximos años».

La labor del Instituto de Euskara se centra en la investigación de la lengua vasca y abarca, entre otros aspectos, la gramática, el léxico, el uso social y la terminología científica.

Así, publica en internet las bases de datos más amplias y modernas sobre el euskara del siglo XXI (gramáticas, corpus, diccionarios...).