La militante de extrema derecha que está detrás de la chirigota negacionista de Óscar Terol

Pablo Ariza Martín Martes, 4 de febrero 2025, 08:07 | Actualizado 10:20h.

La chirigota negacionista 'Abre los ojos' se ha convertido en la protagonista del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC). Ningún amante del Carnaval gaditano es ajeno a la polémica suscitada por la actuación que lanzó proclamas conspiranoicas sobre las tablas del Teatro Falla. Al frente del grupo estaba Catalina Balber Muñoz, más conocida como Katy Balber, una militante de extrema derecha que ahora forma parte del partido Libres, con sede en Ceuta.

Su carrera política siempre ha estado vinculada a los extremos. Antes había sido parlamentaria andaluza por la provincia de Almería en el partido ultraderechista Vox entre 2018 y 2020. Tras esto, abandonó el partido para trasladarse al grupo mixto entre 2020 y 2022.

Ampliar Katy Balber irrumpió en un pleno del Ayuntamiento de Burgos en 2023 para difundir el bulo de los 'chemtrails'. Youtube Ayuntamiento de Burgos.

Difundir el negacionismo en redes sociales forma parte de su repertorio ideológico. En 2023 tomó la palabra en el pleno del Ayuntamiento de Burgos para difundir el bulo sobre los 'chemtrails' y que nos están fumigando desde el cielo. También suele asistir al consistorio gaditano para usar el turno de palabra de la ciudadanía y difundir mensajes antivacunas.

La líder de la chirigota negacionista cuenta con varios grupos públicos en Telegram donde difunde sin filtro mensajes negacionistas sobre cambio climático y lanza bulos y proclamas de la extrema derecha. En estos canales cuenta con más de 10.000 seguidores.

Este domingo, tras la actuación, dijo que en Cádiz habían sufrido un «boicot» y acusó al público y a la organización de vulnerar su «derecho a la libertad de expresión». «Yo avisé al Falla, ya hace un par de días, de que esto iba a pasar, porque ya estaban incitando desde el primer momento a que hicieran esto», afirmó Balber, quien no dudó en criticar al respetable. «Que no pidan respeto para el Falla, cuando el respeto no tiene respeto», sentenció la política.

Otro de los protagonistas de esta chirigota negacionista es el actor Óscar Terol. El vasco quiso disculparse tras lo sucedido en Cádiz. «Yo lo pasé fatal, horrible. Pido disculpas a la gente del Carnaval de Cádiz por el espectáculo bochornoso a nivel estético y artístico. No pido disculpas por tener las ideas que tengo, algunas coincido con los mensajes de las canciones, otras no, pero creo que cualquier idea se puede defender dentro del marco del humor, del arte. Ayer no había ninguna intención de entretener y divertir a la gente, había una intención de lanzar un mensaje» reflexionaba el guipuzcoano en un vídeo de ocho minutos colgado en Instagram.

Descalificados del Concurso

Este lunes a última hora, el jurado oficial de agrupaciones del COAC 2025 decidió descalificar a la chirigota de Katy Balber. El comunicado oficial señala que «reunido el Jurado Oficial de Agrupaciones Carnavalescas en la categoría de adultos en su modalidad de Chirigotas, acuerda descalificar a la agrupación 'Abre los ojos' por exceder el número máximo de componentes en los minutos 4'16'', 6'11'', 7'01'', 8',30'', 8',42'', 8'50'', 9'46'', 12'15'', 12'17', 12'20'', 12'25'', 13'13'', 16'24'' actuando en todas ellas una persona inscrita como figurante.