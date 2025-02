Mercadona incorpora una importante novedad en sus supermercados

M. León Viernes, 21 de febrero 2025, 09:22 Comenta Compartir

Mercadonaha conquistado a los amantes del café. El supermercado valenciano ha instalado una máquina expendedora de esta popular bebida en alguna en 50 de sus supermercados. Por ahora se trata de una medida experimental pero la cadena tiene previsto llevarlo al resto de tiendas. Por ahora, la máquina de café solo estará disponible en los supermercados ubicados eb el área provincial de Valencia, concretamente en las localidades de Burjassot, Tavernes Blanques y Torrent.

Así que los clientes que acudan a estos establecimientos podrán tomarse un café como antes ya hacían con el zumo de naranja, uno de los primeros productos que se pusieron a disposición en las máquinas expendedoras. Podrán encontrar un café solo, con leche, cortado o capuchino, y variedades elaboradas con un sistema que muele el grano al momento. La máquina está provista de terminal de pago y dispensador de vasos.

En cuanto al tamaño de los envases, los clientes también pueden seleccionar si quieren un café en vaso grande o pequeño, si desean añadir tapa y esocoger entre azúcar y sacarina. El precio de cada café, aunque varía dependiendo de la opción elegida, oscila entre 1,20 y 1,80 euros (en el caso de las versiones más elaboradas).

Las máquinas de café no sustituirán a uno de los productos estrella de Mercadona, la de soja con sabor a café, y más después de que la cadena valenciana haya reformulado esta bebida y mejorado los ingredientes.

Según explica el nutricionista Miguel Ángel Ruiz, conocido en redes como @healthymiguel en redes sociales, «antes encontrábamos como segundo ingrediente el azúcar. Ahora no hay azúcar y encontramos edulcorantes como la sucralosa», detalla. Y si miramos los valores nutricionales vemos que antes tenía 4,5 gramos de azúcar y ahora solo tiene 0,5 gramos. El aumentar la cantidad de soja, no solo se ha mejorado el sabor, sino también el valor nutricional del producto, reforzando su contenido en proteínas. «Por lo que ahora sí que es una buena opción», detalla el experto en nutrición.

Este producto, que destaca por ser rico en proteínas, calcio y vitaminas B2, B12 y D, tiene un precio de 1,25 euros la unidad y 7,50 euros el pack de seis litros. Otro de los profesionales que la ha recomendado ha sido Alex Yáñez, nutricionista y entrenador. «Aunque lo han hecho bien esta vez al 90%, ya que añadir acelsufamo-k no es buena opción y no es un edulcorante que me apasione», comenta en un post de Instagram. «Preferiría con sucralosa solamente pero bueno. Por todo lo demás está muy bien y es buena opción sin azúcares añadidos y con vitaminas y minerales muy interesantes en dietas veganas, vegetarianas e incluso para todo el mundo», concluye.

