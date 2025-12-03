El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mercadona confirma los horarios para el puente de diciembre

La empresa valenciana abrirá solo uno de los dos festivos

E. C.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:52

Mercadona ha confirmado los horarios de sus supermercados para el puente de diciembre en toda España. Con miles de desplazamientos por todo el país por los días festivos, muchos tienen que planificar sus compras durante estas jornadas. Como es habitual, la única comunidad en la que la cadena valenciana mantendrá cerrados sus establecimientos en los días festivos es Euskadi.

En el resto de autonomías, la empresa de Juan Roig abrirá sus tiendas, pero en horarios diferentes a jornadas laborales. Así, el sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, los supermercados levantarán la persiana de 9 a 21.30 horas. Sin embargo, el domingo 7 y el lunes 8, Día de la Inmaculada, cerrará en toda España.

Nochebuena y Nochevieja

Asimismo, Mercadona ha avanzado los horarios para los días más señalados de Navidad. Los horarios quedan de la siguiente forma:

- Miércoles 24 de diciembre (Nochebuena): abierto de 09.00 a 19.00 horas.

- Jueves 25 de diciembre (Navidad): cerrado todo el día.

- Miércoles 31 de diciembre (Nochevieja): abierto de 09.00 a 19.00 horas.

- Jueves 1 de enero (Año Nuevo): cerrado todo el día.

