Los mensajes de apoyo al #WeToo contra la violencia de género

La sociedad alavesa muestra su rechazo a la violencia machista en la campaña de EL CORREO. Siguiendo la estela de las mujeres que alzaron la voz contra las agresiones sexuales, EL CORREO invita a la sociedad alavesa a sumarse al rechazo contra la violencia machista
Domingo, 25 noviembre 2018

Las Gloriosas

Salen al campo enérgicas para meterle un gol a la violencia de género. Las 22 mujeres que componen el equipo femenino del Deportivo Alavés saben de primera mano lo que es ser discriminadas por su género: «Todavía hay diferencias, nosotras no tenemos contraprestaciones y vemos cómo niños de entre 13 y 14 años tienen remuneraciones superiores a las nuestras», señala la defensa Laura Berezo. «Todavía estamos a años luz de donde nos gustaría llegar en el fútbol femenino, pero daremos pasos en firme para llegar a un futuro mejor», añade la directora deportiva Dafne Triviño. En cualquier caso, hoy es un día para plantar cara a la violencia machista: «Acabemos con ella de una vez por todas», claman Las Gloriosas.

Representantes políticos «Debemos garantizar la igualdad»

Diputados, concejales y junteros se reunieron en la Plaza de España. «Tenemos la obligación de trabajar para garantizar el derecho de las mujeres a vivir en libertad», afirmó el diputado general, Ramiro González. «Desde el Ayuntamiento destinamos recursos a diario para garantizar que las relaciones entre hombres y mujeres se desarrollen en igualdad», añadió el alcalde Gorka Urtaran. Hoy las Juntas Generales dedicarán el arranque de su pleno a esta cuestión. «Leer una declaración es algo en lo que tenemos que mostrar unanimidad, como no podía ser de otra manera», señala su presidente, Pedro Elosegi.

La cultura «¿Qué locura es esta en la que la violencia se disfraza de amor?»

Representantes del Museo Artium, el Bellas Artes y otros colectivos artísticos reclaman una mayor implicación contra la violencia de género. «¿Qué locura es esta en la que el asesinato y la violencia se disfrazan de amor? Basta ya», plantea la poeta Elisa Rueda. «Los músicos, escultores y artistas y la sociedad tenemos que remar hacia el mismo sitio y denunciar lo que les ocurre a las víctimas», propone la vocalista Linda Lobo. Para Pilar López, directora de Teatro Paraíso, «la igualdad es uno de los mayores actos de inteligencia que puede realizar la especie humana a favor de un futuro mejor»..

EL CORREO «Trabajemos mucho más para visibilizar la magnitud de esta lacra»

Necesitamos datos actualizados, segregados y trabajados que nos ayuden a visibilizar la magnitud de la más execrable manifestación del poder que ejercen los hombres sobre las mujeres. La violencia machista afecta a un 35% de las mujeres de todo el mundo, pero España acaba de recibir un sonoro suspenso en Europa al incumplir el Convenio de Estambul, firmado por 200 colectivos. El Estado y las comunidades autónomas suspenden al no manejar estadísticas serias en capítulos tan vitales como la prevención, la protección social, la protección judicial... No vale con dar cifras sobre el número de mujeres y niños asesinados y el número de denuncias. Hay que hacer mucho más.

Mayores de 55 - Fundación Vital «La educación de los jóvenes es clave»

Charo López de Aguileta, Esperanza Murguía y José Luis Ortiz de Zárate asisten a las clases de Filosofía para mayores de 55 años de la Fundación Vital. No dudaron en interrumpir el debate para reflexionar sobre la violencia de género. «La base de todo está en la educación y algo estamos haciendo mal para que las nuevas generaciones sean cada vez más violentas», lamenta Charo. Esperanza Murguía pide «reflexión a hombres y mujeres. Si nos mantenemos unidos terminaremos con esta lacra».

Egibide «No podemos permitir que nos sigan acosando en la calle»

Los alumnos de Integración social de Egibide Molinuevo aprovecharon la hora del recreo para expresar su solidaridad con las víctimas de la violencia de género. «Me gustaría trabajar con adolescentes para prevenir que sigan teniendo conductas machistas, no se puede tolerar que todavía nos persigan por la calle», señala Nerea, de 19 años. «Algunos todavía no entienden que cuando decimos que no, estamos diciendo que no», secunda su amiga Idoia.

Parque Tecnológico de Miñano «La formación es vital para acabar con la brecha»

«Terminar con barreras como la brecha salarial sería de ayuda, no debemos tener miedo a demandar un sueldo igualitario», defiende Belén Fuentes, de Kmeetings. «La formación es fundamental para que podamos acabar con la brecha de género», explica Gema Nogales, de Lantek. En la actualidad, apenas un 10% de sus 240 trabajadores son mujeres. «En el Parque Tecnológico de Álava trabajamos para dar visibilidad a las mujeres científicas y tecnológicas y fomentar estas vocaciones entre las estudiantes», recordó Victoria del Río, responsable del área de Cooperación y servicios y empresas del Parque.