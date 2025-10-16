El 52% de los menores vascos tienen una cuenta en redes sociales antes de lo permitido por ley

El 52% de los menores vascos de 8 a 12 años tienen abiertos un perfil propio en diferentes redes sociales, pese a que la edad ... legal establecida es a los 14 años (antes es necesario el consentimiento expreso de los padres) y el Gobierno central la quiere elevar a los 16. Acceden, sobre todo, a YouTube, Whatsapp y TikTok. «Hemos normalizado que los niños tengan redes porque, si no, son los bichos raros de la clase, pero en realidad no es legal», resume Alejandro Martínez Berriochoa, director de Fundación Eroski.

La entidad ha presentado este jueves los resultados de una encuesta realizada entre mayo y junio a 2.581 niños de 8 a 12 años en nueve comunidades autónomas sobre el impacto de las pantallas en sus hábitos de vida. En Euskadi participaron 360 menores.

El estudio refleja un consumo, en general, abusivo de las pantallas por parte de los menores fuera del horario escolar, si se tiene en cuenta que la Asociación Española de Pediatría recomienda una exposición máxima de una hora diaria. Aquí entran todo tipo de dispositivos, desde la televisión a móviles, tablets u ordenadores.

La encuesta señala que el 44% de los menores de esta franja de edad consume más de una hora diaria de pantallas, sobre todo la televisión, seguido de tablets y móviles. Este último dispositivo es el que más peligro tiene de absorber a los niños: el 12% lo utiliza más de tres horas. Es, de lejos, el aparato que más consumo intensivo provoca. Uno de cada tres confiesa tener un teléfono propio, «una edad temprana», ha señalado Martínez.

¿Para qué utilizan los menores las pantallas? Sobre todo para ver dibujos y jugar a videojuegos, aunque también para hacer deberes (así lo confiesa el 87% de los encuestados) y hablar con amigos o familiares. Son minoría quienes las emplean para leer cuentos, libros o cómics.

En Euskadi, mejor

Pese a los datos, la situación en el País Vasco es más optimista que la del resto del país. La encuesta también revela que las familias vascas están más concienciadas en un uso responsable de los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, aquí es más habitual que se establezcan reglas en el hogar y los chavales pasan más horas al aire libre que en el resto de comunidades analizadas, según el citado estudio.

«Las familias vascas tienen una mayor conciencia de la importancia de instaurar reglas», ha señala Martínez, presidente de Fundación Eroski. Así sucede en el 83% de los hogares de Euskadi. Además, son mayoría las familias en las que esas reglas afectan a toda la familia, también a los adultos. Otra cosa es que se cumplan, ya que tres de cada cuatro menores asegura que incumplir las normas no tiene consecuencias para ellos. Y el 35% dicen que les gustaría que sus padres dedicasen menos tiempo a mirar el móvil para que les presten atención.

Es importante también cómo y cuándo se utilizan las pantallas, porque casi el 40% de los menores considera haber visto en alguna ocasión contenido «inapropiado» para su edad como vídeos de peleas o con violencia, imágenes de desnudos y mensajes de odio, insultos o maldad hacia otras personas. Todo ello «refuerza la necesidad de educar a las familias sobre los límites recomendados y fomentar un acompañamiento más consciente y activo», afirma Fundación Eroski.

Pacto de país

La encuesta se publica en un momento en el que el Gobierno vasco ha puesto el consumo abusivo de pantallas en su punto de mira. El lehendakari, Imanol Pradales, anunció durante el Pleno de Política General que buscará un pacto de país para combatir esta lacra, que en el caso de niños y adolescentes se relaciona con problemas de salud mental y falta de sueño y de ejercicio físico.

El Ejecutivo autonómico quiere poner el foco en lo que sucede fuera de las aulas, una vez que la mayoría de centros educativos ha regulado el uso de dispositivos electrónicos en sus instalaciones. Ello no es impedimento para Euskadi sea una de las comunidades donde más se emplean las pantallas durante las horas lectivas. Según algunos estudios, el 43% de los adolescentes vascos utilizan los dispositivos en clase al menos 4 horas al día. En el resto de España lo hacen menos del 20%.