La menor cuyos padres fueron detenidos por abandonarla sigue acogida en Bizkaia

La menor de 14 años cuyos padres fueron detenidos por la Policía Nacional por abandono, sigue acogida en en un centro en Bizkaia, según ha ... podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. Una vez que la pareja fue puesta a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos, se les entregó a su hija, pero volvieron a dejarla sola y se marcharon.

Los progenitores habían venido de visita para ver a la menor y a otro hijo, que tiene ya 19 años, pero que también había estado tutelado por las instituciones vascas. La operación policial ha revelado un «patrón de abandono reiterado» por parte de esta familia, que se ha manifestado también como una práctica cada vez más habitual con una decena de casos similares en Euskadi, como viene denunciando este periódico.

El arresto del hombre, identificado como M.J., de 54 años, y la mujer, K.A., de 53, se practicó el pasado viernes 28 de noviembre por la mañana en el aeropuerto de Loiu, cuando se disponían a tomar un vuelo con destino a Marruecos dejando a sus dos hijos en Bizkaia, la menor de ellas acogida en un centro de menores. La detención fue posible gracias a la colaboración de la Brigada de Extranjería, el grupo de Menores Inmigrantes No Acompañados (MENAS) de la Policía Nacional y la Unidad de Acogimiento Residencial del Servicio foral de Infancia.

Los agentes tuvieron conocimiento el pasado lunes, día 24 de noviembre, de que los padres de una menor tutelada se habían presentado en el centro donde estaba ingresada para verla. La pareja se alojaba esos días en el piso de su otro hijo, que ya tiene 19 años, y vive en Bizkaia. Este joven cuando era menor también estuvo acogido por la red foral y tras cumplir la mayoría de edad, ha seguido afincado en el País Vasco.

La investigación ha permitido determinar que el matrimonio trajo a la menor a Granada el pasado mes de febrero y que la dejó en un autobús con destino a Bilbao. Una vez en la capital vizcaína, la joven, sola y sin supervisión de ningún adulto, tenía instrucciones de los pasos que debía de seguir para terminar asistida por los servicios sociales, tal como así ocurrió. La Diputación vizcaína debe hacerse responsable de los menores en situación de desamparo que llegan al territorio y velar por su bienestar. La menor fue ingresada en un hogar en Getxo, donde permaneció dos meses. Una vez bajo tutela de la institución foral, fue trasladada a otro servicio en Portugalete, donde ha recibido atención por parte de profesionales especializados de la red de protección.

Dispositivo urgente

Dada la gravedad de la situación, desde el Servicio de Infancia comunicaron la visita inesperada de los progenitores a la Policía Nacional, con competencias en extranjería. Tras realizar varias comprobaciones sobre sus movimientos y alojamiento en Bizkaia, averiguaron que la pareja tenía previsto salir del país de manera inminente para regresar a Marruecos sin su hija, por lo que desplegaron un dispositivo urgente de localización. Los policías arrestaron a los dos padres cuando se disponían a embarcar en un avión en el aeropuerto de Loiu.

Una vez concluido el atestado, los dos detenidos por un delito de abandono de menor pasaron a disposición judicial y de la Fiscalía de Menores. Tras prestar declaración, quedaron en libertad con cargos. Como marca el protocolo en estos casos, los policías entregaron a la menor a sus tutores legales, que volvieron a marcharse dejando sola a la menor, que ha tenido que volver a ser acogida por la red foral.

Se trata de un fenómeno cada vez más extendido. Las familias ven una oportunidad para que sus hijos disfruten de una educación, asistencia sanitaria, manutención, alojamiento gratuito y un futuro, supuestamente, más próspero que en su país. En los últimos meses se han registrado más de media docena de detenciones similares por parte de la Policía Nacional de padres que traen a Euskadi, tanto en Bizkaia como en Álava y Guipuzcoa. El pasado julio fue arrestada por la Ertzaintza una pareja en un piso turístico de Bolueta que había venido a ver a su hijo tutelado. También se les devolvió al menor.