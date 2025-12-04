El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Menores juegan en el patio del centro de primera acogida de Amorebieta. Luis Ángel Gómez

La menor cuyos padres fueron detenidos por abandonarla sigue acogida en Bizkaia

Una vez que la pareja arrestada fue puesta en libertad en el juzgado y se les entregó a su hija, se marcharon de nuevo dejándola sola

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:34

La menor de 14 años cuyos padres fueron detenidos por la Policía Nacional por abandono, sigue acogida en en un centro en Bizkaia, según ha ... podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. Una vez que la pareja fue puesta a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos, se les entregó a su hija, pero volvieron a dejarla sola y se marcharon.

