Urgente Petronor lleva a los tribunales el conflicto por el cambio de vestuarios
Un mosso d'esquadra en la Comisaria de Les Corts en Barcelona Eva Parey

Una menor denuncia que fue violada por otros tres compañeros de instituto en Barcelona

Hay uno que es menor de 14 años y es inimputable, los otros dos están en libertad vigilada

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:28

Comenta

Un juzgado de menores de Barcelona ha decretado libertad vigilada para dos chicos de 14 años, investigados por haber agredido sexualmente a una menor. Hay un tercer implicado en el caso, pero al ser menor de 14 años, es inimputable. Los hechos ocurrieron el sábado pasado en Gironella (Barcelona). La menor, cuyos padres han denunciado la agresión, habría sido violada cerca del río y más tarde en un domicilio particular de uno de los implicados.

La víctima y los agresores ya se conocían porque estudian en el mismo centro educativo. Según el diario Regió7, los presuntos autores de la violación en grupo habrían grabado la agresión sexual. Fuentes judiciales, han apuntado que el juzgado de guardia de menores de Barcelona no ha tenido conocimiento de uno de los presuntos agresores porque tiene menos de 14 años y es inimputable. Los otros dos tienen 14 años y han sido puestos en libertad vigilada por la magistrada, con intervención terapéutica y orden de alejamiento. Ninguno de los dos tenía antecedentes. La causa queda abierta por agresión sexual, según fuentes del TSJC.

