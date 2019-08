'Memento Mori' gana la Batalla de las ausencias de Laredo

«Recuerda morir porque la vida es para siempre. Vive intensamente el espacio entre el inicio y el final. Siento lo que te rodea. Disfruta de la rutina y de las sorpresas. Ríe, sueña, baila, ama, canta, batalla...». Esta es la descripción de la carroza 'Memento Mori' (Recuerda que morirás), con la que 'Come Golayu Que lo ha hechu Güela' se ha adjudicado la 110 edición de la Batalla de Flores de Laredo y, por tanto, los 16.250 euros del primer premio. El concurso ha estado marcado por la ausencia de tres grupos de carrocistas y en el que sólo han desfilado nueve alegorías frente a las quince del pasado año. El segundo puesto ha sido para 'Aracne' de Spartans (15.750 euros), mientras que tercero fue 'The show must go on' (15.250 euros) de Grupo Pejino. El premio al arte y el mejor vestuario también se lo llevó la carroza ganadora.

La alegoría ganadora es «un reflejo de lo que está pasando con la Batalla de Flores». Y es que el concurso de ayer estuvo marcado por la ausencia de tres grupos de carrocistas (Agrupa-2, Grupo Alegoría y El Cantu) como consecuencia de la falta de locales para poder confeccionar sus carrozas y también por la imposibilidad de traer flores de Holanda, al rechazar el Pleno de la Corporación pejina la solicitud de los carrocistas de adelantar la fiesta una semana. Esta circunstancia provocó que sólo salieran a escena nueve carrozas (cuatro grandes y cinco pequeñas) frente a las quince del pasado año. Para recordar una Batalla de Flores con ese número de carrozas hay que remontarse al año 1995. Aun así, los cuatro grupos que salieron ayer a pista demostraron que sin las flores de Holanda también son capaces, dentro de las limitaciones que tienen en cuanto a dimensiones de sus obras y cantidad de flores, de hacer unas alegorías de mucha calidad.

Instantes después de recibir el primer premio, junto al de mejor vestuario y el Premio al Arte que entrega cada año Acelar (Asociación de Comerciantes y Empresarios de Laredo), el representante de Come Golayu, Ángel Gutiérrez, reconoció que «no nos lo esperábamos». «Hemos hecho una serie de trabajos para que no se notara la ausencia de flores de Holanda, aunque la carroza, que tiene unas 130.000 flores, es más pequeña que las de otros años. Al final ha resultado». Gutiérrez aseguró que las carrozas que desfilaron ayer eran «buenas», «pero faltaba alegorías y el concurso ha estado un poco descafeinado para lo que nosotros queremos». 'Memento Mori' estaba compuesta de flores en tonos marrones, con una figura azteca con un águila en la cabeza y un dragón custodiándolo, así como una calavera blanca en su parte trasera.

El segundo puesto fue para 'Aracne', de Spartans , mientras que tercero quedó 'The show must go on', de Grupo Pejino, una original carroza que rendía tributo a Freddie Mercury y que recordó al laredano David Arranz, fallecido hace unos meses. Cuarta quedó la alegoría de Carrozas Oruña, 'Victorian Style'.

En categoría B, (carrozas pequeñas) venció 'Lucky, Rolly y Patach', de Grupo Pejino, siendo segundo 'Popeye', de Spartans, y tercero, 'Se oye una canción' de Come Golayu Que lo ha hechu Güela.

El presidente y el vicepresidente regional, Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga, presenciaron el evento, que reunió a miles de personas y aspira a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Internacional, junto a los consejeros de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco; de Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, y de Sanidad, Miguel Rodríguez, así como la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, y otras autoridades locales y regionales. Además del desfile, en la fiesta se nombró a Laura Nicholls, jugadora cántabra de la selección española absoluta femenina, como 'Carrocista Mayor' y se homenajeó al veterano carrocista Vicente López, ganador de la Batalla de Flores de 1965.