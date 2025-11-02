El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La periodista, en Ámsterdam. AMC Networks

Verónica Zumalacárregui, periodista

Vermú de domingo
«Tengo el mejor trabajo del mundo, pero no es para todos»

Viajera empedernida, en 'Me voy a comer el mundo' ha recorrido más de 75 países descubriendo sus sabores más típicos

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Periodista vocacional, tras años de hacer de todo dentro de la profesión, desde boletines de noticias hasta programas de actualidad, Verónica Zumalacárregui consiguió aunar su ... trabajo con la gastronomía y los viajes, sus otras dos grandes aficiones. El resultado de esa combinación es 'Me voy a comer el mundo', el espacio de Canal Cocina (AMC Networks) en el que viaja de punta a punta del planeta y que hoy estrena el programa dedicado a Ámsterdam. Disfrutona, carismática y risueña, a Zumalacárregui solo se le tuerce la sonrisa ante la cámara cuando tiene que comerse algo tan repulsivo como una cucaracha: «A veces digo que no lo voy a probar pero, al final, me pueden la responsabilidad y la curiosidad».

