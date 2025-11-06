El mejor diseñador del mundo da una clase magistral en EL CORREO

El mejor diseñador del mundo visitó ayer el que fue su lugar de trabajo durante más de 14 años, la redacción de EL CORREO, en ... Bilbao. Fernando G. Baptista, infografista sénior de 'National Geographic' desde 2007, nominado en dos ocasiones a los premios Emmy y galardonado reciente por la Society for News Design (SND) como «el mejor diseñador del planeta», regresó este miércoles a la que fue su «casa» para compartir su experiencia, métodos de trabajo y algunos secretos del oficio tanto con sus antiguos compañeros como con el alumnado del Máster de Periodismo Multimedia de EL CORREO y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), del que también fue profesor.

Baptista explicó su forma de trabajar en 'National Geographic', muy diferente a la de un diario. «En un periódico todo es urgencia, manda la actualidad, con temas que se hacen para el día o, si hay tiempo, para el fin de semana, pero aquí podemos invertir meses para trabajar en un tema», comentó el bilbaíno, licenciado en Bellas Artes por la UPV/EHU en 1990.

Baptista (1965) recordó su paso por EL CORREO, donde pudo ilustrar algunos reportajes con recursos que luego ha desarrollado en su trabajo actual: «Tengo buen recuerdo de todos los temas que hicimos sobre la regeneración de Bilbao... o de proyectos como la Alhóndiga. Pero hay un reportaje que destacaría. Uno sobre calamares gigantes. Para trabajar la ilustración hice primero una escultura de arcilla del animal que fotografié después, usando esa imagen como base para el desarrollo final». Según mostró con imágenes de su lugar de trabajo en Washington DC, un estudio abarrotado de maquetas, figuras y modelos que utiliza para ilustraciones y animaciones, este sistema de trabajo sigue siendo habitual en su día a día.

Ampliar Ilustración para un reportaje sobre Göbekli Tepe en 'National Geographic'. Fernando G. Baptista

Los gráficos no son imagen pura: «Hay que contar una historia, y hacer un trabajo de documentación muy complejo». En un diario, esto se resuelve con el binomio formado por un redactor y un infógrafo. En 'National Geographic' «tengo un equipo de investigación», formado por tres personas a las que hay que sumar el asesoramiento de expertos externos. «Todo lo que va a aparecer en la imagen en 'National Geographic', en la revista o en sus redes sociales, va a estar contrastado».

De Jerusalén a Hawái

Puso un ejemplo con la imagen de unos gladiadores enfrentándose en un anfiteatro romano. La perspectiva permite ver cómo uno de los luchadores agarra su escudo. «Tenía la duda de si lo cogían por arriba o por abajo. Consulté a los dos principales especialistas. Problema: no estaban de acuerdo. Opté por la opinión del que más publicaciones de referencia tenía».

Baptista también visita los lugares sobre los que va a trabajar:«En uno de mis primeros temas, sobre la Jerusalén de tiempos de Herodes, tuve que viajar a Israel. Otro tema sobre los moáis de la isla de Pascua me llevó a Hawái, donde no sólo vi el experimento en el que se demostraba cómo se movían estas estatuas gigantes: participé en él», explicó mostrando un vídeo en el que se le ve tirando de una de las sogas con las que se movían estos monolitos.

Para la infografía de la reconstrucción de Notre Dame, invirtió dos meses: visitó París en pandemia, habló con el arquitecto Philippe Villeneuve y se empapó del edificio entre andamios. «Por un lado, debemos lograr que la infografía sea llamativa y bonita, y, por otro, que la información esté bien contada», resumió.