Baptista explica el viaje que tuvo que realizar para documentar la ilustración de un reportaje sobre la isla de Pascua

Baptista explica el viaje que tuvo que realizar para documentar la ilustración de un reportaje sobre la isla de Pascua

El mejor diseñador del mundo da una clase magistral en EL CORREO

Fernando G. Baptista infografista sénior de 'National Geographic' visitó la redacción en la que trabajó más de 14 años

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:39

Comenta

El mejor diseñador del mundo visitó ayer el que fue su lugar de trabajo durante más de 14 años, la redacción de EL CORREO, en ... Bilbao. Fernando G. Baptista, infografista sénior de 'National Geographic' desde 2007, nominado en dos ocasiones a los premios Emmy y galardonado reciente por la Society for News Design (SND) como «el mejor diseñador del planeta», regresó este miércoles a la que fue su «casa» para compartir su experiencia, métodos de trabajo y algunos secretos del oficio tanto con sus antiguos compañeros como con el alumnado del Máster de Periodismo Multimedia de EL CORREO y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), del que también fue profesor.

