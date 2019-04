El mejor barbero del mundo presenta las últimas tendencias en barbas 01:47 Martes, 16 abril 2019, 14:18

Si alguien sabe de barbas ese es Dan Gregory. A sus 31 años ya se ha convertido en uno de los expertos en street art capilar del mundo, y esto le ha llevado, además, a ser nombrado embajador global de grooming de Braun. «No busco la competición. No miro lo que hace la gente, ni me centro demasiado tiempo en redes sociales y esas cosas. Simplemente, sé lo que me gusta, sé que no puedo complacer a todo el mundo.» Su historia la forman una serie de circunstancias que le llevaron a coger la navaja y las tijeras cuando solo tenía 14 años.