Medusas 'huevo frito', la curiosa especie que llega a las playas andaluzas A pesar de su apariencia y de que se presenten en grupos con numerosos ejemplares, no son una gran amenaza para los bañistas

Leire Moro Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:31

Este verano, debido al aumento de la temperatura del mar, se está complicando darse un baño en la playa sin la amenaza de las medusas. Además, cada vez son más curiosas las especies que se acercan a los arenales españoles. Mientras que en el Cantábrico es la presencia de la carabela portuguesa la que preocupa a los bañistas, en el litoral malagueño son las comúnmente conocidas como medusas 'huevo frito' las que amenazan un chapuzón tranquilo.

Este curioso ejemplar, la 'Cotylorhiza tuberculata', debe su nombre común a su aspecto, ya que es muy similar al de un huevo frito. Es una medusa de tamaño pequeño; en su vida adulta puede alcanzar los 15 centímetros. Tiene una umbrela central en tonos amarillentos rodeada por un anillo con pequeños tentáculos morados y suele verse en grandes grupos que forman ejambres de varios kilómetros.

Esta especie habita principalmente en el Mediterráneo y en el Mar Menor, prolifera especialmente en los meses cálidos y su alimentación se basa en placton, por lo que contribuye a filtrar el agua y mantener el equilibrio en el ecosistema marino.

¿Es peligrosa la medusa 'huevo frito'?

Esta curiosa medusa no representa una amenaza grave para los bañistas, a pesar de su apariencia y de que se presenten en grupos con numerosos ejemplares, sus tentáculos cuentan con células urticantes de baja toxicidad, en la mayoría de los casos. Cuando contacta con la piel humana, apenas provoca una ligera irritación o leve escozor pasajero. En comparación con otras especies como la carabela portuguesa, se consideran inofensivas.

Los expertos recomiendan que, en caso de encontrarse con ellas, no hay que tocarlas ni intentar sacarlas del agua. Y es que sacarlas no solo es innecesario, sino que además puede ocasionar su muerte y liberar esas mismas células que generan irritación.