«No mediremos ciencias e inglés para racionalizar esfuerzos»

- Los informes del Isei-Ivei cuestan más de un millón de euros. ¿Por qué el último tiene una extensión tan corta, de 26 páginas, ... cuando antes tenían 130?

- Es por un motivo de eficacia comunicativa. Queremos que sean leídos y que tengan un efecto. Y la forma más eficaz es haciéndolos más accesibles. Hemos intentado que no falte ningún dato, claro.

- ¿Eso explica que hayan mezclado dos evaluaciones que no tienen nada que ver?

- No es cierto que no tengan nada que ver. Evaluamos las cinco mismas competencias a alumnos muy próximos. Unos son nacidos en 2008 y otros, en 2009. Es verdad que no se pueden sumar o restar las puntuaciones entre sí, pero sí se pueden mirar simultáneamente.

- ¿Por qué han decidido no examinar de ciencias e inglés en la próxima edición?

- Hemos decidido reducir el número de días que vamos a los colegios y paralizamos su actividad. Las competencias matemática y lingüística en euskera y castellano son prioritarias. Sin embargo, en inglés hay una tendencia bastante estable y de ciencias ya va a evaluar PISA este mismo semestre. Hemos querido racionalizar esfuerzos.

- Tampoco participamos en las pruebas internacionales como PIRLS, que mide la comprensión lectora a los 9 años.

- Sí participamos pero no lo hacemos con muestra ampliada, que no es lo mismo. A veces participamos así y otras no. La mitad de las comunidades no participan con muestra ampliada.

- Pero eso impide tener datos propios. La última vez, en 2016, los resultados fueron los peores de España. ¿Dejamos de salir para que la foto no sea tan mala?

- No. Ya hacemos muchas fotografías del sistema: PISA, las evaluaciones de diagnóstico... Sé que esos resultados tienen su relevancia, dan portadas y dan juego para la discusión política, pero lo importante es hacer un diagnóstico individual en el propio centro y tomar medidas. En esas estamos.