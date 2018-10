LA MAYOR MARICONEZ Por evitar una palabra homófoba se puede provocar otra. Fascismo Imagen del grupo Mecano en los años 80. JON URIARTE Sábado, 20 octubre 2018, 00:45

Si la vida es puro teatro, la tele siempre ha aspirado a serlo. De ahí que monte, de vez en cuando o muchas veces, polémicas prefabricadas. Mi reino por un espectador. Aunque relinche sin ser caballo. Es el caso que se ha dado con la letra del tema de Mecano 'Quédate en Madrid'. No es de las composiciones que más me atraparon. Así que tampoco me percaté en su día de que decía «mariconez» en una de sus estrofas. Ahora sí. Como para no hacerlo. Es el debate de moda. Y todo por la corrección absurda y la dictadura del eufemismo. No dejaría de ser una estratagema más de una productora de televisión que busca ganar audiencia, si no fuera porque cambiar la letra de una canción es un camino hacia la estupidez absoluta.

La que sea ha montado es como para pedir que pare la Tierra y bajarnos. Y encima contra uno de los grupos que más valiente fue a la hora de defender los derechos de gays y lesbianas y que lo plasmaron en canciones coreadas por una sociedad que dos días antes los quería quemar en la hoguera. Tanto 'Cuéntame' y programas de los 80 para que mucha gente no se haya enterado de cómo fue aquello. Pues se lo voy a resumir. Imperfecto, excesivo, decidido, indeciso, contradictorio, pacifista, agresivo, macarra, soñador, desilusionado, osado, cobarde, exhibicionista, pudoroso, intuitivo, perdido, vitalitalista y pelín suicida. Lo que viene siendo un cóctel de lo que fuimos, éramos y queríamos ser. Eso implicaba ser hijos de ciertas actitudes y formas de pensar que, por suerte, van desapareciendo. O no. En algunas cosas aún estamos en la casilla de salida. Pero al menos creíamos firmemente en la libertad de expresión. El derecho a decir lo que pensábamos tras años de no poder hacerlo. Y de la misma forma que el destape había sido la respuesta desproporcionada a los años de censura y bragueta cerrada, la música y el arte en general supuso una forma de soltar lo que llevábamos dentro. Lo bueno y lo malo. De ahí los errores. Juzgarlo con los ojos y los oídos de hoy es injusto. Y paleto. Pero se hace.

Estamos en un tiempo en que se censura un cuadro porque representa la muerte de unos indígenas, se tapa una estatua porque sus genitales son demasiado evidentes o se cambia la letra de una canción porque incluye cierta palabra ofensiva para un colectivo. Ojo que si nos ponemos a revisar...La primera canción que nos viene a la cabeza es 'La mataré' de Loquillo y Trogloditas. Ya no la canta, pero le siguen criticando por ella. Nada raro teniendo en cuenta que hasta los Payasos de la Tele cambiaron a la niña que planchaba 'así así', por un señor que hacía lo propio. Curiosamente no sucede lo mismo con '¿Cómo pudiste hacerme esto a mi?' de Alaska y Dinarama, donde ella le mata a él al atropellándole con el coche. Imposible sería ahora publicar un disco con títulos como 'Bailaré sobre tu tumba', 'Ayatola, no me toques la pirola' o 'Matar jipis en las Cíes'. Temas que llevaron al éxito a Siniestro Total. Por no hablar de 'Mami qué será lo que quiere el negro' de Georgie Dann. En los 80 se escribieron muchas burradas. Los Ronaldos, por ejemplo, hablaban de violar chicas. Ya hay quien se lo recuerda.

En cambio, como seguimos siendo unos paletos en inglés, seguimos escuchando y no vetamos 'Rubber Soul' de los Beatles, pese a que habla de matar por celos. 'Money for nothing' de Dire Straits dice maricón en inglés. Varias veces, además. 'The Grange' de los ZZ Top, además de ser una de mis canciones favoritas, es un homenaje a un prostíbulo de Texas y se sigue pinchando. Hasta 'Delilah', tema mítico cantado por Tom Jones, habla de acuchillar a una novia. Pero como casi nadie domina la lengua de Shakespeare no pasa nada. Lo que me extraña, porque esa la entiende todo hijo de vecino, es que no prohíban el 'Quince años tiene mi amor' del Dúo Dinámico, por ser una oda a la pederastia. Y ahora que lo pienso todo tango sería más machista que el reggaeton. Piénsenlo. Por no hablar de películas infantiles o dibujos animados del siglo pasado. Todas y todos tendrían un tinte machista, racista, homófobo o fascista en general. Pero tampoco es cosa de convertir a Blancanieves en una abanderada del feminismo radical y a los siete enanitos en...¡ay, perdón! que estamos ofendiendo a la gente que nació con acondroplasia o trastornos similares. Casi mejor vuelvo a Blancanieves. Mejor no. Porque la actriz Kristen Bell, no permite ver a su hija esta película de Disney porque eso de que el príncipe bese a una muerta es una cosa muy «fea y siniestra». Como lo leen. A este paso quitan la custodia de Pinocho a Gepetto por malcriar al niño de madera e incitarle a la mentira.

Si creen que exagero recuerden que hubo y hay una campaña para borrar cigarrillos de bocas y manos de los personajes que interpretaron Bogart o Bacall y de seres de ficción como Sherlock Holmes y su famosa pipa, que por cierto nunca aparece en las novelas. Lo dicho, no hay mayor dictadura que la del buenismo y lo correcto. Hace tiempo que contar un chiste en público, sea en un medio o en un escenario, supone comprar boletos para acabar denunciado. Y no digo que muchos no lo merezcan. Pero esto cada vez se parece más a los años grises en que no se podía hablar de nada ni decir nada que no fuera lo aprobado por la autoridad. Da igual que antes fueran unos y ahora otros. Es fascismo y punto. Cierto que hubo cosas en el ayer que hoy serían injustificables. Pero deben entender el momento en que sucedió. De lo contrario Lorca sería ahora criticado por los antitaurinos y Quevedo por antisemita o por meterse con los moros. Goya por demasiado explícito y Miguel Ángel por fomentar la bulimia y la anorexia al proponer un David perfecto. Y todas estas líneas que hoy tecleo no tienen que ver con la reacción, o no solo, de los adolescentes que clamaron al cielo por la canción de Mecano. Sino, sobre todo, por gente que peina canas y que también han exigido que se cambie la letra de la dichosa canción. Eso es lo que más preocupa.

Una cosa es que no digamos o hagamos ciertas cosas porque son lesivas para otras personas. Pero de eso a cambiar el pasado para crear un ayer falso y edulcorado hay un abismo. Al final por evitar decir «mariconez» vamos a elevar a la categoría de ley otra palabra. Y se llama «estupidez».