Mariana, la joven que solo necesitaba un 5 para estudiar piano y sacó la nota más alta posible en la Selectividad

Es el caso de Mariana Sánchez, la estudiante que ha conseguido la mejor nota de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a pesar de tan solo necesitar un 5 para optar al grado universitario que desea comenzar, el de Interpretación de Música Moderna y así formarse como pianista de jazz. Esta alumna del IES Carlos Bousoño de Majadahonda cursó el bachillerato de Artes Escénicas y ha conseguido la máxima calificación posible, un 14. Es una de las dos únicas personas que lo ha hecho en esta comunidad.

Varios medios se han hecho eco de su historia. «Yo creo que no hay clave para nada, lo importante es el interés. Me ha interesado casi todo lo que he estudiado este año», defendía en una entrevista con el Español. Ponía en valor la importancia de los profesores. «Sin sus clases, yo no me hubiera puesto aestudiar 10 temas de historia o 15». Y explicó que llevó a cabo una rutina «muy sencilla» durante las dos semanas que comenzó a preparar estos exámenes de acceso a la universidad. «Me despertaba, iba a clases de conducir y después me ponía a estudiar. Comía y descansaba un rato para luego volver a estudiar. Por las tardes, me ponía a estudiar hasta que ya no me apetecía más. Y me iba a dormir. O sea, sí que he estudiado, bastante, pero no me he vuelto loca», desgranaba.

La joven reconoce que no se puso nerviosa el día de la prueba y muestra su lado más solidario. «Si pudiera le daría puntos a toda esa gente y amigas que no pueden entrar en su carrera porque no ha tenido la nota suficiente». Sánchez toca el piano desde los cuatro años. También canta y tiene conocimientos de flauta travesera. «El talento no es lo más importante. Es el trabajo, la pasión y la creatividad, que también se trabaja», defiende.

Dos máximas notas

Marina Sánchez y Santiago Quemada han sido los dos únicos estudiantes en toda la Comunidad de Madrid que han cosechado la máxima calificación en la fase de acceso de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Más allá del 10 cosechado en la prueba de acceso, donde se incluyen las asignaturas obligatorias en función de la especialidad de Bachillerato cursada, ambos también han obtenido la máxima puntuación en Bachillerato, con un 10 de media.

Cabe recordar que la nota de Bachillerato cuenta un 60% de la nota final para acceder a la universidad, mientras que la fase general el 40% restante. A esto hay que añadirle los cuatro puntos extra que se pueden conseguir con dos asignaturas optativas hasta una puntuación máxima de 14.