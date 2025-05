Una malagueña encuentra al vasco del que se enamoró en Madrid

B. V. Jueves, 22 de mayo 2025, 10:27 Comenta Compartir

El pasado fin de semana, Marina, una joven malagueña salió por Madrid con sus amigas. Esa noche conoció a un chico que le gustó. Sin embargo, no intercambiaron número de teléfono o Instagram. Ella solo supo de él que era vasco y cuyo apellido era Urrutia. A la mañana siguiente, conversando con sus amigas, Andrea publicó un vídeo en el que pedían ayuda para encontrar al chaval.

Las respuestas no tardaron en llegar. El vídeo se hizo viral y cumplió su objetivo. Andrea comenzó a recibir numerosos mensajes, hasta que uno le envió el perfil de Instagram del famoso vasco. «Le hemos encontrado», pensó Marina, que afirma que pasó mucha «vergüenza» por el qué pensaría el chico.

La joven se pensó si escribirle o no, pero finalmente se ha puesto en contacto con él. Marina no ha contado de qué ha hablado, pero en otra publicación de su amiga, todo indica que se verán de nuevo. «La parte 3 del vídeo la hacemos en vivo el finde que me baje para allá», se puede leer en una captura de pantalla en un vídeo de Andrea.