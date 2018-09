Cuando mi madre saludó al espejo EL PISCOLABIS La enfermedad más cruel no es la que nos lleva a la muerte sino la que nos arrebata lo vivido JON URIARTE Sábado, 22 septiembre 2018, 01:02

Pasó ante él y vio a una mujer. Le resultaba conocida. Pero no lograba recordar su nombre. ¿Sería una vecina? ¿Alguien del barrio? Optó por lo seguro. En estos casos lo mejor es un saludo breve y correcto. Y eso hizo.-Buenos días-exclamó, con aquél tono medido que usaban desde siempre en su familia cuando se encontraban con alguien por la calle. Pero la mujer no le respondió. O puede que lo hiciera a la vez que ella y por eso se lo perdió.-Peor para ella-pensó y murmuró en un tono, tan bajo, que solo lo escuchó su cerebro. Y dicho esto, siguió su camino. Un poco más allá, a unos dos metros, un hombre la observaba. Era su hijo. En realidad el de ambas mujeres. Porque ella, a quien había saludado era al espejo. A su propia imagen. Y en ese momento, una lágrima recorrió la mejilla de su hijo.-¡Mierda de Alzheimer!-susurró para sí el hijo. Y acto seguido, agarró del brazo a su madre y salieron juntos a la calle.

Ayer fue el Día Mundial del Alzheimer. Lo abordamos, tanto medios como ciudadanos, desde todos los frentes imaginados. Pero seguro que nos quedamos cortos. Es imposible resumir ese agujero negro que un día aparece y no para de crecer hasta que acaba con el ser que lo acoge. Dicen que no podríamos vivir sin olvidar. Que la memoria permanente nos mataría. Y es que recordamos más el dolor que el placer. Pero no es menos cierto que la vida nos exige recordar. Y que el Alzheimer es un ladrón que te roba los recuerdos. Unas veces los recientes. Otras los lejanos. Hasta que un día no te reconoces en un espejo. Hay enfermedades que duelen, que dejan llagas. Esta es más sibilina. Mata a quien lo sufre, mientras hiere de muerte a quien está a su lado. El familiar, el amigo, sienten romperse el alma cada vez que la persona que fue se va diluyendo a la par que los recuerdos. Por eso ayer fue un día que nos involucra a todos.

Hace unos meses, una persona muy cercana me trasladó su mayor miedo. No era la muerte. Ni siquiera un cáncer. Ya lo tuvo y lo superó. No. Su miedo era otro. Que llegara un día en que no reconociera a sus hijos. Mientras lo contaba, alguien que disfrutaba de un café a nuestra vera se acercó a la mesa. Nos habló de su padre. De que tiene Alzheimer. Como en todos los casos fue de forma paulatina. Primero olvidó los nombres de sus amigos, luego de sus hijos. Después el de su mujer. Y al final todo. Salvo una cosa. El himno de su equipo. Le bastaban tres acordes para reconocerlo. Y sonreía. Por eso iban juntos padre e hijo al campo. Como siempre hicieron. Solo que ahora es el nieto quien da la mano al abuelo y le guía entre la multitud. Y él se deja hacer. Mirando a todas esas caras que no le dicen nada. Pero se le ve feliz. No es algo extraño. Recuerdo la terapia en la que los veteranos del Athletic fueron unos de los colectivos pioneros, consistente en utilizar el fútbol como gancho para recuperar recuerdo. Y sucedían cosas tan increíbles como que un hombre que no reconocía a sus hijas, viera una foto del Txopo y exclamara-¡Iribar!-. Y de ese recuerdo, llegaron a otro. El de aquellas niñas que estaban a su lado cuando vio al mito por vez primera. Entonces, al enlazar momentos, recordó que tenía hijas. Y ellas, emocionadas, lloraron abrazadas a él. Es un caso, pero hay millones. Tantos como víctimas deja el Alzheimer. Si no es el fútbol, es una vieja canción. O una foto antigua. Quizá un olor. Pequeñas chispas que reactivan, aunque sea por un instante, aquello que permanece parado.

-«No te reconoce. No se acuerda de ti», me dicen cuando voy a verle a la residencia-nos confesó el hombre que ya había dejado su café y compartía hacía buen un rato mesa con nosotros.-Pero yo si le reconozco y no puedo olvidarme de él-sentenció emocionado. Tenía razón. No se puede ganar al Alzheimer, al menos de momento, pero le podemos hacer frente. Incluso cuando ya no nos reconozcamos en el espejo. Quienes lo sienten cerca no lo dudan. No queda otra que luchar. Por el último abrazo, por el último beso. Y, sobre todo, por el último recuerdo. Ese que, pase lo que pase, debería ser el más feliz de nuestras vidas.