La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 25 de agosto

Una madre clava un cuchillo accidentalmente en la cabeza a su hija de 3 años y la lleva al hospital caminando

Las imágenes han generado una oleada de comentarios y críticas hacia la madre de la menor

Rochell De Oro

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:01

Los trabajadores del hospital Dongchuan People's en Yunnan (China) presenciaron una impactante escena cuando una niña de tres años cruzaba los pasillos del centro con un cuchillo incrustado en la cabeza. La pequeña, acompañada de su madre, fue captada en vídeo por un testigo con la hoja de 15 centímetros clavada justo por encima de la oreja derecha.

Según informó el South China Morning Post, la mujer declaró inicialmente que el accidente se produjo mientras cambiaba las sábanas. Un movimiento brusco habría hecho que el cuchillo saliera despedido y se clavara en la cabeza de la niña.

Sin embargo, el personal médico declaró que la madre reconoció en privado que habría tomado el cuchillo para asustar a su hija, que estaba teniendo una rabieta, y terminó clavándoselo accidentalmente. Antes de acudir al hospital, la madre habría intentado retirar el arma blanca, pero al no lograrlo, decidió trasladarla al centro médico donde fue atendida de urgencia.

Los médicos afirmaron que la supervivencia de la niña se debió en parte a que la madre no extrajo el cuchillo. «Si la madre hubiera sacado el cuchillo por su cuenta, el riesgo habría sido enorme. Lo correcto fue acudir de inmediato a profesionales». Los cirujanos realizaron una craneotomía para extraer el arma sin causar daños mayores y la menor permanecerá bajo observación durante las próximas semanas para descartar complicaciones neurológicas.

Las imágenes, difundidas en la red social china Weibo y replicadas en todo el país, han generado una oleada de comentarios y críticas hacia la madre de la menor.

