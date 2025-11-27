Una luchadora de MMA agrede a dos guardias civiles en un avión Los dos agentes resultaron heridos se encuentran de baja por la agresión

Bruno Vergara Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:58 | Actualizado 12:16h. Comenta Compartir

El piloto de un vuelo de Ryanair entre Gran Canaria y Dublín se vio obligado a cancelar el despegue debido al comportamiento agresivo de una pasajera y luchadora de MMA. La tripulación de la aerolínea de bajo coste solicitó el apoyo a la Guardia Civil por la actitud de la mujer, que la emprendió a golpes con los agentes cuando estos subieron al avión.

Los dos guardias civiles resultaron heridos y se encuentran de baja por la agresión de la mujer, la irlandesa Sinead Kavanagh, luchadora de artes marciales mixtas, según informó la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

El portavoz de la AUGC, Juan Couce, afirmó que no disponen «de medios para reducir a una persona así, nadie se imaginaba que fuera una luchadora profesional, con varios combates de MMA». No obstante, añade que uno de los agentes disponía de conocimientos de «artes marciales» y pudo reducirla.

La AUGC expresó su malestar por lo sucedido y calificó el incidente como «una vergüenza». Además, denunció que los uniformados no disponen de pistolas eléctricas en los aeropuertos, lo que -según la organización- los deja en situación de vulnerabilidad ante episodios de este tipo.