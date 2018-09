El loco bazar de Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow. / El Correo Goop, la web de belleza y salud de la actriz, vende remedios con componentes como luz de luna, amor y piedras bendecidas con reiki LUIS ALFONSO GÁMEZ Sábado, 8 septiembre 2018, 00:25

«Rocíe alrededor del aura para protegerse del ataque psíquico y el daño emocional». Es el consejo que acompaña en Goop, la web de belleza y salud de Gwyneth Paltrow, a su repelente de vampiros psíquicos. «Esta niebla protectora usa una combinación de gemas curativas y aceites terapéuticos profundamente aromáticos para desterrar malas vibraciones (y protegerlo de las personas que pueden estar causándolas)», explican. A 27 dólares el frasco de 100 mililitros entre cuyos componentes hay -agárrese- luz de luna, amor y cristales cargados de reiki. Como uno debe rociarse «generosamente», la protección frente a vampiros psíquicos, contra los que advertía en marzo una revista esotérica española, te sale un pastón.

Ser incrédulo tiene sus ventajas. Si no crees en vampiros psíquicos, tipos que absorben la energía vital, no tienes necesidad de protegerte de ellos y te ahorras un dinero. Es lo mismo que pasa con Satanás, nadie que no crea en él corre el peligro de ser poseído y tener que pasar por un exorcismo, un trance siempre desagradable.

Pero, si crees en vampiros psíquicos, ahí está Gwyneth Paltrow para aligerarte la cartera. «Aquellos que tienen mucho dinero y nada de cerebro están hechos para aquellos que tienen mucho cerebro y nada de dinero», dejó escrito John Nevil Maskelyne, el primer mago que desenmascaró médiums, sobre el engaño del espiritismo.

La llamada bolsa de medicina de Goop es otro ejemplo de lo caro que puede salir creer en bobadas. A 85 dólares la unidad, incluye nueve bonitas piedras para equilibrar los chakras, supuestos centros de energía del cuerpo. «Han sido limpiadas energéticamente con salvia, sintonizadas con ondas de sonido, activadas con mantras y bendecidas con reiki». No importa que ni el aura ni las piedras curativas ni la energía vital ni los chakras existan; y tampoco que el reiki consista en pases de manos mágicos que ni Harry Potter. Lo importante es que hay quien cree en esas cosas. Y, cuando hay gente que cree en algo, siempre hay alguien dispuesto a vendérselo. Acuérdense de las pulseras Power Balance.

Paltrow no hace en su web ascos a ninguna estupidez. Vende tarots (50 dólares); botellas con un cristal de cuarzo rosa dentro (80) «para infundir el agua con energía positiva» -otra cosa que no existe-; aceites aromáticos (64) para protegerse «contra el estrés, la contaminación, la ansiedad y los gérmenes, beneficiando al cuerpo, a la mente y al espíritu»; y Spirit Dust™ (38), «una fórmula maravillosa comestible alquimizada para ayudarte a relajarte, expandir la conciencia pacífica y alinearte con la dicha». No faltan, por supuesto, dietas mágicas -como una basada en los chakras- ni recomendaciones de alimentos 'detox', adjetivo que en cualquier tipo de producto equivale a timo.