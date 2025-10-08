Localizan a la vaquilla desaparecida en Medina de Pomar cerca de la plaza de toros El animal se había escapado el pasado lunes por la noche

Juanma Mallo Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:46 Comenta Compartir

La excursión se ha terminado. La vaquilla que seguía huida desde el pasado lunes en Medina de Pomar -se habían escapado seis de los corrales de la plaza de toros portátil y se localizó a cinco- ha sido encontrada este miércoles al mediodía. Se encontraba muy cerca del lugar del que se había escapado junto a sus compañeras. «Localizada la sexta vaquilla según ha confirmado la Policía Local que junto a la Guardia Civil llevará a cabo el traslado del animal a corrales. La zona está acordonada hasta que finalice el traslado por seguridad».

La escapada comenzó el lunes por la noche. Por causas que se desconocen -algunas fuentes apuntan a una gamberrada-, las seis vaquillas que estaban en el corral de la plaza de toros portátil para participar en el Gran Prix del martes por la tarde con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario salieron del recinto. En un primer momento se localizó a cinco. Eso sí, antes, una de ellas hirió a un hombre de 48 años, aunque al parecer su estado no reviste gravedad.

Según cuenta Radio Nervión, la Policía Local ha desplegado una red para capturar a la vaquilla. El martes, el Ayuntamiento había lanzado la voz de alarma y había pedido precaución a la población debido a que una vaquilla seguía suelta.