El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una de las vaquillas que el martes participó en Gran Prix Ayuntamiento de Medina

Localizan a la vaquilla desaparecida en Medina de Pomar cerca de la plaza de toros

El animal se había escapado el pasado lunes por la noche

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:46

Comenta

La excursión se ha terminado. La vaquilla que seguía huida desde el pasado lunes en Medina de Pomar -se habían escapado seis de los corrales de la plaza de toros portátil y se localizó a cinco- ha sido encontrada este miércoles al mediodía. Se encontraba muy cerca del lugar del que se había escapado junto a sus compañeras. «Localizada la sexta vaquilla según ha confirmado la Policía Local que junto a la Guardia Civil llevará a cabo el traslado del animal a corrales. La zona está acordonada hasta que finalice el traslado por seguridad».

La escapada comenzó el lunes por la noche. Por causas que se desconocen -algunas fuentes apuntan a una gamberrada-, las seis vaquillas que estaban en el corral de la plaza de toros portátil para participar en el Gran Prix del martes por la tarde con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario salieron del recinto. En un primer momento se localizó a cinco. Eso sí, antes, una de ellas hirió a un hombre de 48 años, aunque al parecer su estado no reviste gravedad.

Según cuenta Radio Nervión, la Policía Local ha desplegado una red para capturar a la vaquilla. El martes, el Ayuntamiento había lanzado la voz de alarma y había pedido precaución a la población debido a que una vaquilla seguía suelta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  2. 2 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  3. 3 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  4. 4

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  5. 5 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  6. 6

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  7. 7 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  8. 8

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  9. 9

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  10. 10

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Localizan a la vaquilla desaparecida en Medina de Pomar cerca de la plaza de toros

Localizan a la vaquilla desaparecida en Medina de Pomar cerca de la plaza de toros