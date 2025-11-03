La localidad de Las Merindades que aspira a tener la iluminación de Navidad de Ferrero Rocher Medina de Pomar entra en el concurso 'Juntos brillamos más', que promete luces «espectaculares» para el municipio ganador

«¡Lo hemos conseguido! Nuestra ciudad ha sido elegida para representar a Castilla y León en el concurso 'Juntos brillamos más' de Ferrero Rocher». Así anunció el Ayuntamiento de Medina de Pomar que está a un paso de conseguir ser una de las localidades escogidas para disfrutar de unas Navidades especiales de la mano de la conocida marca de bombones.

Los municipios que ganen el concurso tendrán «una iluminación espectacular estas Navidades», promete la empresa. Medina de Pomar ya es finalista y está a un solo paso de conseguir su objetivo. Para ello, el Ayuntamiento ha pedido la colaboración de vecinos y turistas, muchos de ellos vizcaínos que tienen allí su segunda residencia, para ser el pueblo más votado en su categoría.

El proceso de votación es sencillo. Se debe pinchar en la página web de Ferrero Rocher y dirigirse al apartado 'Navidad de oro'. Allí habrá que rellenar un formulario, donde se incluirán los datos personales del participante y el pueblo que debería ganar el concurso.

