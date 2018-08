«Llevar a una mujer a punto de dar a luz en tu taxi es una responsabilidad» María Sabina, con sus dos niñas. / Arizmendi Los taxistas aseguran que lo que menos les importa es «manchar la tapicería» pero recuerdan que no son «sanitarios» ya que puede haber riesgos para la madre y el bebé ANA VOZMEDIANO Jueves, 30 agosto 2018, 08:57

«Si hay alguien acostumbrado a lidiar con situaciones de emergencia de diferentes modelos somos los taxistas. No me extraña que el compañero que acudió a la llamada de la mujer que estaba de parto no quisiera llevarla al hospital, pero sí que no diera el aviso inmediato al 112 y que se quedara con ella». Son las palabras de Ángel, de Radio Taxi Donosti sobre el incidente de la semana pasada en la que una mujer de 27 años dio a luz sobre la acera de la calle Bidasoa de Rentería. En su terrible aventura con final feliz -la niña es una preciosidad sana y que ya está entre sus brazos-, uno de los protagonistas es un taxista. Es el primero al que avisa Marisol, la amiga de María Sabina, que ya había roto aguas.

Ambas se pusieron nerviosas y llamaron a un taxi. Este se negó a llevarlas al hospital, según dicen, porque la parturienta podría estropearle la tapicería, pero el sector se niega a creer esta explicación. Ángel, de Radio Taxi Donosti, duda de que esta fuera la razón. «Lo que menos importa es que se manchen los asientos, porque se limpian y ya está. Otra cosa es que tú mismo evalúes si es mejor que la lleves tú o que espere a la ambulancia. Porque tienes miedo de meter la pata, que pueda ocurrir algo en el coche que no sepas manejar. No somos sanitarios».

«Ya no es frecuente atender este tipo de casos, todos se derivan a través del 112»

«Si los ATS no se atrevían a moverla, ¿qué iba a hacer un taxista con ella?»

De la misma opinión es Goio Alias de Gipuzkoa Taxi. «Habría que saber cuáles fueron las circunstancias, porque intentar llevar a una mujer a punto de dar a luz en tu coche puede suponer una responsabilidad tremenda que puede perjudicar a la madre, al hijo o a los dos. Si yo tuviera dudas, llamaría a una ambulancia y esperaría, no me aventuraría, con los tiempos que corren, a que por mi culpa, les pasara algo a cualquiera de los dos».

Poco habitual

La casuística actual tiene poco que ver con aquellas imágenes del NoDo en el que las familias sonreían junto al taxista en cuyo coche había nacido el bebé de turno. Cuenta Ángel que la situación ha cambiado de forma radical y de que los profesionales del taxi tienen muy en cuenta que no son sanitarios.

«Hoy en día, todas estas urgencias las cubren las ambulancias, hace 25 años que no te encuentras con casos de estas. Llevamos a personas enfermas a ambulatorios o al hospital, pero no a heridos que te aparecen con una toalla en la mano o una niña que se ha tragado una pieza de un puzzle. La gente opta por el 112, a donde se derivan todas las urgencias y el primer teléfono al que acuden las personas en estos casos».

Emilio Fernández, de Agitax, coincide también con este criterio, pero está de vacaciones y no ha leído nada sobre este suceso. Sí lamenta que, «cada vez estamos todos más solos y el caso de esta chica lo demuestra».

En Radio Taxi Errenteria sienten que se ha culpado al taxista de forma injusta. Su responsable, Ángel, es firme al negar que su compañero hablara de la tapicería o incluso que dejara a la mujer sola y se fuera con su coche. Lleva todo el día recabando datos, aunque reconoce que le resulta difícil hablar con determinadas instancias. «Puede jugarse la licencia, que es su forma de vida», llega a decir, mientras afirma que si no montó en el vehículo a la mujer fue por considerar que era mejor esperar a que llegara la ambulancia. Esta apareció, a los cinco minutos, pero la asistencia sanitaria se limitaba a dos asistentes técnicos sanitarios, que no se atrevieron a moverla ni a colocarle una manta. La segunda ambulancia llegó minutos después con la médico que ayudó a la pequeña Mirjana a venir al mundo en esa acera de la calle Bidasoa. Ella lo estaba deseando y por eso no había dejado de empujar.

Ángel ha llevado a tres mujeres de parto en los últimos meses. «Aquí no resulta tan raro. Si los ATS no se atrevían a moverla... ¿qué podía hacer el taxista?»