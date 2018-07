«Ljadra está feliz por su regreso» La joven guipuzcoana de origen argelino fue liberada tras permanecer ocho meses retenida por su familia, que la obligaba a contraer matrimonio contra su voluntad JAVIER PEÑALBA Sábado, 21 julio 2018, 10:58

La joven guipuzcoana de origen argelino Ljadra Said, de 19 años, se encuentra desde ayer de nuevo en España, después de que fuera liberada en el campo de refugiados de Argel donde permanecía retenida por miembros de su propia familia, que pretendían casarla en contra de su voluntad. La mediación del delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, y la de un representante del Frente Polisario han sido determinantes para el regreso de la joven. Después de permanecer ocho meses poco menos que secuestrada, Ljadra partió ayer por la mañana en un vuelo desde Argelia y, acompañada por una delegada del Frente Polisario, llegó a Madrid en torno al mediodía. «He podido hablar unos minutos con ella y le he encontrado animada y fuerte. Estaba feliz por haber podido regresar de allí tras estar ocho meses retenida», afirma Pablo Garrido, amigo de Ljadra y que fue la persona que el pasado 9 de junio denunció el caso. Garrido, vecino de Elgoibar, se personó entonces en la comisaría de la Ertzaintza de Eibar, donde dio cuenta de la delicada situación por la que atravesaba la víctima.

De acuerdo a la denuncia interpuesta, la joven habría viajado en noviembre del pasado año a Argelia, acompañada de varios familiares, entre los que se encontraría su madre. Una vez en el país magrebí, la familia se habría desplazado a un campamento de refugiados del Frente Polisario, donde ha permanecido hasta ahora.

Garrido informó asimismo de que la progenitora mantenía retenida a su hija e impedía su regreso a Gipuzkoa. Al parecer, en esta labor estaría contando con la ayuda de un hermano suyo. Todo parece indicar que los familiares estarían tratando de que la joven contrajera matrimonio con un ciudadano argelino. En este sentido, fuentes consultas no pudieron precisar si los progenitores tenían convenido desde tiempo atrás con la familia del varón que ambos se casaran, una práctica relativamente habitual en determinadas sociedades.

Lo que parecía evidente a tenor de la denuncia cursada es que la chica no deseaba contraer nupcias y por ello pidió ayuda a su entorno de amigos más cercano. Estos, al conocer los detalles y saber que se hallaba retenida dieron cuenta del hecho a las autoridades policiales vascas. «Ljadra me escribió desde allí y me dijo que tenía previsto regresar en enero y que su madre llegaría en febrero. Sin embargo, posteriormente volvió a escribirme y me dijo que su familia no le dejaba salir y que le iban casar, pero que ella no quería», recuerda Garrido.

Desde la interposición de la denuncia y después de que el caso se hiciera público a través de los medios de comunicación, la joven ha vivido momentos de gran tensión, debido a la presión a la que estaba siendo sometida por su propio entorno. Según fuentes consultadas, le fueron retirados todos los documentos, pasaporte y DNI español, para que de esta manera no pudiera huir del campo de refugiados de Tinduf, donde permanecía.

Mensajes

Durante este tiempo, Ljadra ha conseguido enviar varios mensajes a sus amigos de Gipuzkoa en los que les habría hecho saber que trataban por todos los medios de mantenerla incomunicada. Asimismo, informó de que era víctima de maltrato físico por parte de miembros de su propia familia.

El devenir del caso experimentó hace poco más de una semana un giro radical, después de que llegase a conocimiento del delegado del Gobierno, Jesús Loza, quien dio traslado de la situación en la que se encontraba la joven al Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero al mismo tiempo, Loza estableció contacto con representantes del Frente Polisario con quien mantuvo varias conversaciones «que han sido fructíferas», precisó el delegado.

Loza explicó que los posibles problemas que había para la obtención de visados y demás trámites para viajar desde Argelia a España fueron solventados por la delegada en España del Frente Polisario, que casualmente se hallaba allí.

De esta manera, una vez superadas las dificultades burocráticas, Ljadra, acompañaba por la propia delegada del Polisario, en prevención de que en el aeropuerto de Argel pudiera surgir alguna complicación, tomó sobre las ocho de la mañana de ayer un vuelo que poco después del mediodía le dejó en Madrid.

Recuperarse en Madrid

La joven permanecerá posiblemente varios días en la capital madrileña para descargar toda la tensión acumulada durante estos ocho meses. Posteriormente, y si así lo considera oportuno, Ljadra podría plantearse la posibilidad de regresar a Gipuzkoa.

Precisamente, al objeto de limar posibles asperezas y evitar más tiranteces, se barajó la posibilidad de que fuera retirada la denuncia interpuesta ante la Ertzaintza por la retención de la joven, aunque este extremo fue desmentido por Pablo Garrido, firmante de la misma. «No lo vamos a hacer. Un hecho así no puede quedar impune, máxime cuando hay otras seis españolas en la misma situación en la que ha estado Ljadra. El Frente Polisario ha de solucionar este problema y permitir que las mujeres decidan sobre su futuro con absoluta libertad», indicó.

Jesús Loza mostró su «alegría» por la resolución del caso y puso a disposición de la chica los servicios que precise para superar la situación que ha vivido. Destacó, asimismo, la actitud de los representantes del Polisario que han sido «determinantes. Han antepuesto los derechos de esta persona sobre otras cuestiones más de índole cultural o de tradición», indicó.