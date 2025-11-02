El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Retenciones en la A-8 en Ontón tras el cierre de los dos carriles sentido Bilbao
El Volkswagen Golf en el que viajaba el 'Niño Juan' quedó parado en plena calle en Carabanchel. E.C.

Liberan al 'Niño Juan' horas después de ser secuestrado a punta de pistola

El conocido alunicero presenta evidentes signos de haber recibido una paliza

T. Nieva

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

El 'Niño Juan', probablemente el alunicero más conocido del país, ha sido liberado apenas unas horas después de haber sido secuestrado en Carabanchel. Juan María ... G.P., de 38 años, fue raptado ayer en el mencionado distrito madrileño tras verse involucrado ayer en un aparatoso incidente en el que el coche en el que se encontraba fue embestido por tres vehículos. Sus ocupantes se lo llevaron a punta de pistola. Según asegura ABC, presenta evidentes signos de haber sufrido una paliza y no ha presentado denuncia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón, recibe el alta médica tras una crisis de ansiedad
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  6. 6 Retenciones en la A-8 en Ontón tras el cierre de los dos carriles sentido Bilbao
  7. 7 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole
  8. 8

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  9. 9 Retenciones en la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
  10. 10

    «Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Liberan al 'Niño Juan' horas después de ser secuestrado a punta de pistola

Liberan al &#039;Niño Juan&#039; horas después de ser secuestrado a punta de pistola