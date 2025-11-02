Liberan al 'Niño Juan' horas después de ser secuestrado a punta de pistola

El 'Niño Juan', probablemente el alunicero más conocido del país, ha sido liberado apenas unas horas después de haber sido secuestrado en Carabanchel. Juan María ... G.P., de 38 años, fue raptado ayer en el mencionado distrito madrileño tras verse involucrado ayer en un aparatoso incidente en el que el coche en el que se encontraba fue embestido por tres vehículos. Sus ocupantes se lo llevaron a punta de pistola. Según asegura ABC, presenta evidentes signos de haber sufrido una paliza y no ha presentado denuncia.

Según fuentes del caso, el rapto exprés pudo haber sido cometido por «una amplia mafia» que llegó pasadas las 20.30 horas del viernes a la calle Antonio López en dos Audi negros robados, modelos Q7 y Q-5, y un Masserati. Dos le hicieron el 'bocadillo' por delante y otro le cerró por detrás, ante la mirada atónita de numerosos testigos. La mayoría de los secuestradores iban con pasamontañas, aunque alguno llevaba solo una gorra. Realizaron al menos 15 disparos y obligaron a su víctima a salir del Volkswagen Golf en el que iba al volante el 'Niño Juan'. A punta de pistola lo metieron en uno de los Audi que iban delante y huyeron con él.

Veteranos en la lucha contra la delincuencia madrileña aseguran que el 'Niño Juan' «ha hecho muchas jugarretas y tiene muchas deudas con gente como él. Es un secreto a voces que le tienen muchas ganas». Entre el numeroso historial delictivo de Juan Manuel G. P., vecino de Orcasitas (Usera), está que planeaba asaltar el Palacio de Fontainebleau, a las afueras de París, en 2019. Un mafioso chino le encargó, por 800.000 euros, llevarse piezas de porcelana de la colección asiática de ese museo. Pasó dos años en una cárcel francesa, acusado de la planificación (no llegó a perpetrar el golpe) y luego estuvo un tiempo con una tobillera telemática. Estos hechos inspiraron la serie y la película de Netflix 'Hasta el cielo'. Esta pasada primavera, fue arrestado en España por última vez, pero quedó en libertad con cargos.

El alunicero también dejó rastro de su huella delictiva en Euskadi. Fue ha mediados de noviembre del año pasado cuando su banda protagonizó un espectacular golpe en el centro comercial Garbera, en Gipuzcoa, adonde accedieron de noche para robar en una tienda de telefonía. En su huida, embistieron con sus turismos robados a varios coches patrulla de la Ertzaintza cerca de Vitoria. Diez agentes resultaron heridos cuando les dieron el alto mientras cruzaban a todo gas el territorio alavés en dirección a Madrid en una violenta y vertiginosa persecución que atravesó Euskadi.