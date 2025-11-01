El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La primera ministra de Letonia, Evika Silina, en la Cumbre del Euro en Bruselas, Bélgica, el pasado 23 de octubre. Reuters

Letonia acepta el negacionismo de la violencia de género en un «retroceso sin precedentes»

El parlamento letón aprueba su retirada del Convenio de Estambul y y puede convertirse en el primer país de la Unión en abandonar el tratado

J. Arrieta

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:56

El Parlamento de Letonia aprobó este jueves, con 56 votos a favor y 32 en contra, un proyecto de ley para retirar al país del ... Convenio de Estambul, el tratado del Consejo de Europa adoptado en 2011 para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Esta votación convierte a Letonia en el primer Estado miembro de la Unión Europea en iniciar formalmente su salida de un instrumento que equipara dicha violencia con una violación de los derechos humanos y establece marcos para su prevención, protección de víctimas y enjuiciamiento de agresores.

