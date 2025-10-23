León XIV y Carlos III participan hoy en una histórica oración conjunta en la Capilla Sixtina

Los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, llegaron anoche a Roma porque este jueves van a ser recibidos por el Papa León XIV ... en el Palacio Apostólico del Vaticano. Esta primera visita oficial al minúsculo Estado desde la ceremonia de coronación del monarca británico en 2023 estaba inicialmente prevista para el pasado abril, pero el empeoramiento del estado de salud del entonces obispo de Roma, Francisco, que acabó falleciendo el día 21 de aquél mes, obligó a retrasarla.

El encuentro entre Robert Prevost y Carlos III va a propiciar una imagen nunca vista hasta ahora en la historia, la de un romano Pontífice rezando junto a un rey británico, máxima autoridad de la Iglesia anglicana, ya que ambos participarán en un servicio ecuménico en la Capilla Sixtina. Será un momento para restañar en cierta forma la herida abierta desde 1534, cuando Enrique VIII decidió encabezar su propia comunidad cristiana después de que Roma rechazara su solicitud para anular su matrimonio con Catalina de Aragón y poder así casarse con Ana Bolena.

La protección del medio ambiente es el tema elegido para la ceremonia de oración conjunta en la Capilla Sixtina, donde se celebró el cónclave del que salió elegido Papa León XIV el pasado 8 de mayo. No podía ser más adecuado, al tratarse de una cuestión que preocupa mucho tanto al monarca como a Prevost, que ha seguido así la línea marcada por Jorge Mario Bergoglio, que llegó a dedicar a esta tema uno de sus más importantes textos magisteriales, la encíclica 'Laudato Si', publicada en 2015.

La oración conjunta bajo los imponentes frescos de Miguel Ángel Buonarroti estará amenizada por las voces de tres coros de voces blancas: el de la Sixtina, el de la capilla de San Jorge de Windsor, que tiene sus orígenes en el siglo XIV, y el de la capilla real británica. Está previsto que, entre otros temas, sea cantado el himno de San Agustín, inspirador de la orden religiosa a la que pertenece León XIV, con la traducción de san John Henry Newman, cardenal inglés convertido al catolicismo desde la fe anglicana y que será proclamado Doctor de la Iglesia por el Papa el próximo 1 de noviembre.

Tras su visita al Vaticano, Carlos III y Camila tienen previsto participar en otro servicio ecuménico, en este caso en la basílica papal de San Pablo Extramuros, un templo muy vinculado a la monarquía británica y donde el monarca recibirá el título de 'Hermano Real', así como un trono especial decorado con su escudo de armas que permanecerá expuesto en el ábside de la basílica para que pueda ser utilizado también por sus sucesores. De la comitiva que acompaña a los monarcas forma parte el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster y presidente del episcopado católico de Inglaterra y Gales, pero no Sarah Mullally, la primera mujer en ser elegida para encabezar el arzobispado de Canterbury, el más importante de la Iglesia anglicana. La explicación oficial es que no tomará posesión oficial del cargo hasta inicios del año que viene.