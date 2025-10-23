El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Papa León XIV. Efe

León XIV y Carlos III participan hoy en una histórica oración conjunta en la Capilla Sixtina

Durante su primera visita oficial al Vaticano, el monarca británico formará parte de dos servicios ecuménicos nunca vistos tras la ruptura de la Iglesia anglicana

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:30

Comenta

Los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, llegaron anoche a Roma porque este jueves van a ser recibidos por el Papa León XIV ... en el Palacio Apostólico del Vaticano. Esta primera visita oficial al minúsculo Estado desde la ceremonia de coronación del monarca británico en 2023 estaba inicialmente prevista para el pasado abril, pero el empeoramiento del estado de salud del entonces obispo de Roma, Francisco, que acabó falleciendo el día 21 de aquél mes, obligó a retrasarla.

