Clara posa en uno de los muchos parques de calistenia que se han instalado en nuestro país. E. C.

La lección de la joven que se enfrentó a la enfermedad de Crohn en un parque de gimnasia

Clara lleva casi diez años surfeando esta dolencia sin cura y ha encontrado en la calistenia un remedio para combatir la debilidad que le produce

Julia Fernández

Julia Fernández

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:17

«¿Me voy a morir?». Cuando Clara Martínez-Polo le preguntó esto al médico que la atendía en el Hospital 9 de octubre de Valencia ... se esperaba lo peor. Llevaba meses con unos dolores de tripa muy fuertes y mucho malestar digestivo, había perdido peso, no podía comer casi nada sin que le diera problemas... Pensaba en un cáncer, aunque no lo menciona, pero el diagnóstico fue otro: «Enfermedad de Crohn». Escuchar aquello le «alivió» en parte, aunque enseguida se percató de que aquello la iba a acompañar de por vida.

