Lanzan una alerta sanitaria por la presencia de sulfitos en endulzante de origen natural Se recomienda a las personas con intolerancia a esta sustancia que eviten su consumo

Juanma Mallo Martes, 28 de octubre 2025, 17:06

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de una alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, relativa a la presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado en endulzante de origen natural. En concreto se trata del producto denominado 'Flor de Coco, endulzante de origen natural', de la marca Azucarera y de 300 gramos de peso.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otros lugares de la península.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con intolerancia a los sulfitos, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Eso sí, el resto de la población puede tomarla sin problemas.

Esta alerta surge por el autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. «AB Azucarera Iberia, en sus controles internos preventivos en el producto ya envasado por un tercero, ha detectado aleatoriamente presencia de sulfitos por encima de 10ppm, sin estar debidamente etiquetado en el envase».