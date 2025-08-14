El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lalachus e Ibai Llanos, los jefes ideales para los jóvenes vascos

Laencuesta también ahonda en cuáles son sus profesiones favoritas

G. Cuesta

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:58

Lalachus e Ibai Llanos como jefes ideales. Esos son los nombres elegidos por los niños vascos en la 'XIX Encuesta Qué quieres ser de mayor' del Grupo Adecco a nivel nacional en la que han participado 166 menores de Euskadi, entre los 4 y 16 años de edad, a los que también se las ha preguntado por otras cuestiones como su profesión ideal, la posibilidad de trabajar con robots en el futuro o cuál ha sido la noticia del año.

Las pequeñas vascas han elegido como jefa ideal a la cómica (20% de los votos), seguida de las cantantes Aitana (16,7%) y Lola Índigo (13,4%); la astronauta Sara García (10%) y la futbolista Aitana Bonmatí (6,7%). Por su parte, los chicos prefieren como jefe al streamer Ibai Llanos (30,4%), seguido del futbolista Lamine Yamal (21,7%). Después, quieren tener como jefe al futbolista Nico Williams (13%), al tenista Carlos Alcaraz (8,7%) y en quinto lugar eligen al empresario Amancio Ortega (4,3%).

En cuanto a las profesiones, se cumplen ciertos estereotipos. Ellas optan por ser profesoras (25%), futbolistas (20,8%), peluqueras (16,7%), astronautas (12,5%) y cantantes (8,3%). Los niños, en cambio, desean ser futbolistas (26,9%), youtubers (19,2%), cocineros (15,4%), arquitectos (11,5%) y fisioterapeutas, con el 7,7%.

La noticia del año

En la encuesta realizada también se abordan otras cuestiones. Para el 18,2% de los jóvenes en el País Vasco el apagón generalizado de abril es la noticia más importante del año, seguida de las bodas y comuniones de las que han sido protagonistas (15,2%). Los aranceles de Trump, la guerra en Gaza, las consecuencias de la Dana que afectó a Valencia o la victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros han tenido también cabida.

Preguntados sobre la posibilidad de trabajar con robots en el futuro, tanto los niños (58,3%) como las niñas (56,3%) prefieren no tener que trabajar con ellos. Además, casi seis de cada diez jóvenes en el País Vasco reconocen haber usado ya la Inteligencia Artificial Generativa. El 70,6% lo ha hecho para temas relacionados con sus estudios, el 23,5% la emplea para consultarle dudas personales y el 5,9% la usa para jugar.

Entre salario y conciliación, ellas valoran disponer de más tiempo en el futuro, aunque eso conlleve un menor salario (56,3%) mientras que ellos prefieren ganar más, aunque les suponga menos tiempo para ellos (75%). Casi la mitad de los jóvenes encuestados cree que podrá jubilarse entre los 50 y los 69 años. Sin embargo, un 14,3% considera que no se jubilará nunca. Cuidar de sus nietos y disfrutar de la vida son los planes de futuro ideales durante la esperada jubilación para ellas, y descansar y viajar, lo ideal para ellos.

