'Los katamierdas', un padre y un hijo vascos que prueban comida de diferentes partes del mundo

Se hacen llamar 'Los katamierdas'. Son un padre e hijo vascos que han abierto varios canales en las redes sociales donde suben vídeos probando y valorando diferentes productos alimenticios de distintas partes del mundo. El nombre elegido para sus perfiles refleja el tono irreverente y divertido que caracteriza a sus vídeos, donde ambos lo pasan en grande.

El pequeño Udai y Javi, su progenitor, se llevan a la boca todo tipo de productos. No les importa la procedencia ni el aspecto de la comida. Desde snaks asiáticos hasta dulces de europeos o refrescos de cualquier parte del mundo. Como dicen en su perfil, dan «opiniones sin filtro». No obstante, subrayan que es solo su punto de vista, ya que no desean «ofender a ninguna marca, empresa ni establecimiento» que mencionan en los vídeos. Cada reseña está basada en su experiencia.

Además, indican que los nombres de productos, marcas o establecimientos que mencionan únicamente lo hacen a «efectos de localización y referencia».

La dinámica de los vídeos se basa en la interacción natural de padre e hijo, donde cada uno da su punto de vista sobre los productos que se llevan a la boca.

En su último vídeo han probado el kurt, que es queso de Uzbekistán. Lo primero que hacen es mostrar su embalaje y características del producto. Tras enseñarlo, se lo llevan a la boca. El niño no aguanta el sabor y le pregunta a su padre si lo puede tirar. «Qué asco», exclama.

