'Los katamierdas', un padre y un hijo vascos que se atreven con todo: tortilla de conguitos, queso de Uzbekistán... Udai, de ocho años, y su progenitor, Javi, publican reseñas en vídeo en los que siempre cuelgan «la primera toma»

Bruno Vergara Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:50

Les gusta ser naturales y decir lo que piensan. Sin filtros, nada de cortes. «La primera toma es la que vale», explica Javi, un hombre guipuzcoano que junto a su hijo Udai, de ocho, publica vídeos probando diferentes alimentos del mundo. Como muchas personas, en su familia es habitual la expresión de «comprar unas mierdas» para ir al cine o al fútbol. Se refieren a snaks, chucherías y similares. De ahí surge el nombre de 'Los katamierdas». «Un nombre que llama mucho la atención, pero que no es despectivo».

Sin embargo, la publicación de estos vídeos en redes sociales surge por Javi, quien empezó a probar productos «raros» en Torrevieja hace ya unos años. Recuerda a la perfección el supermercado Saura, donde adquirió una patatas con sabor a berberechos y otras de pulpo. Se grabó mientras las probaba y se lo mandó a familiares y amigos. Les gustó y eso animó a este hombre que, junto a su hijo, lanzó un canal en YouTube. También tienen un perfil en TikTok, con más de 7.000 seguidores.

En los vídeos solo aparecen padre e hijo, pero participa su mujer Nerea y su otra hija, a la que «no le da vergüenza salir en la cámara». Todos juntos son parte de este proyecto, que lo ven como «una actividad en familia». Las dos chicas montan las tomas y les ayudan con los enfoques. Eso sí, recuerdan que cuando prueban un producto «esa primera grabación es la que se publica». No existen tomas falsas. «La primera reacción es la que cuenta, es importantísimo», enfatizan.

Los primeros productos a evaluar fueron patatas fritas, aunque «nos da igual qué comer», afirma Javi, quien subraya que «no siempre tienen que ser productos exóticos». A veces se acercan a los supermercados locales y prueban alimentos que nunca se han llevado a la boca. No obstante, en ocasiones se desplazan desde Pasaia hasta Bizkaia para adquirir productos asiáticos en locales especializados en comida de China, por ejemplo.

También han aprovechado sus viajes para conocer la gastronomía de Bulgaria, Croacia y otros países. Hasta se acercaron a un convento en Plasencia para probar los dulces de la monjas. Pero últimamente los productos les llegan a casa. Familiares y amigos les traen comida de diferentes partes el mundo. Como el hermano de Javi, que le trajo queso de Uzbekistán. También los internautas se han volcado con la causa. «Un asturiano nos mandó un queso cabrales, y un argentino nos enviará alfajores», afirman. Por ahora, tienen una regla: «No compramos en internet».

Además, también les gusta hacer recetas peculiares, como una pizza con nocilla y mostaza, o tortilla de patata con conguitos y gominolas. Asimismo, están pensando en hacer un bocata un «poco guarrindongo».

De todos los productos que se han llevado a la boca, Javi recuerda varios como «los peores». La pata de galana, que «picaba mucho», o el huevo milenario, que «es un huevo de pato que lo fermentan con ceniza que huele muy mal». Con todo, 'Los katamierdas' desean seguir ampliando su paladar buscando productos nuevos.