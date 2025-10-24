El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un jugador de fútbol sala argentino hablando en euskera: «Se usa mucho, así que es un lindo desafío»

El deportista milita en el el equipo vasco Lauburu K.E

E. C

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:53

Comenta

Valentino Caruso es un jugador argentino que milita en el equipo vasco Lauburu K.E. Ibarra de fútbol sala. El deportista, que también ha estado compitiendo en otra escuadra italiana, lleva varios años viviendo en Gipuzkoa. En la previa de un partido, el joven ha querido dar las explicaciones sobre cómo había sido el encuentro en euskera. «Lo intentaré en euskera», comienza en una publicación en redes sociales.

En el vídeo, el jugador ofrece su opinión sobre el partido. «Me costó un poco», afirma. A pesar de que la lengua es una dificultad para Caruso, él, que vive en un pueblo de Gipuzkoa, trata cada día de aprender un poco más. «Se usa mucho aquí, así que es un lindo desafío», afirma.

@caru5o 😆🤣 Para echarse unas risas un rato cuando hice el prepartido en euskera #entrevista #prematch #euskera #argentino #idiomas ♬ ZURE BEGIAK (Zuzenean) - LA TXAMA

El futbolista se desenvuelve con soltura en euskera. «Estoy aprendiendo desde el año pasado», explica. De hecho, los internautas están sorprendidos con la capacidad de Caruso con este idioma. «¿De verdad que no es euskaldun?», se pregunta una usuaria.

Por otra parte, hace unos días una joven catalana mostró en su perfil de TikTok cómo le había ido en su primera clase de euskera. Lo hizo en clave de humor, para que la gente pasara un buen rato con su vídeo.

