Jubilación activa de agentes para paliar el déficit de plantilla

Los médicos que se retiran puedan compaginar el cobro de un 75% de la pensión de jubilación, con el ejercicio profesional, por la escasez de ... facultativos y para garantizar la continuidad asistencial. Pues bien, un agente de la Ertzaintza, Joseba Aguirre, plantea que esta misma opción, la jubilación activa, sea una opción también para los ertzainas, según la propuesta dirigida al vicecensejero de Seguridad y que espera abra el debate entre los propios ertzainas y la sociedad civil.

Aguirre argumenta que un «déficit estructural de personal, que afecta directamente a la prestación de un servicio público esencial como es el de la seguridad ciudadana» justifica «dar derecho a los ertzainas que se encuentren en condiciones, que puedan seguir trabajando por un tiempo de hasta tres años, como los médicos».

El agente recuerda que la Constitución consagra el derecho a la igualdad y a la no discriminación y aprecia circunstancias comunes en ambos colectivos, como que «ambas funciones son esenciales y sufren un déficit de efectivos y también ambas contribuirían al interés general con la continuidad parcial. En caso de que no exista un paraguas legal para dar cobertura a esta nueva situación laboral, propone impulsar la modificación legal necesaria.