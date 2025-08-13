El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un voluntario y un mecánico rumano que ayudaba a un amigo, los muertos de los incendios que devastan España

El Gobierno ha activado la preemergencia para coordinar las tareas de extinción de las decenas de focos que han obligado a desalojar al menos a 8.000 personas desde el fin de semana

Helena Rodríguez | Alfonso Torices

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:47

El fuego que devasta desde el pasado fin de semana al menos una treintena de puntos de la geografía española deja un balance desolador: dos ... muertos, decenas de heridos, miles de evacuados y un número aún por determinar de hectáreas quemadas, incluido el paraje natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad. Las dos víctimas mortales se unen al bombero fallecido la semana pasada en Ávila en un accidente de tráfico cuando se dirigía a apagar otro foco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  2. 2

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  3. 3

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  4. 4

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  5. 5

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  6. 6 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami
  7. 7

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  8. 8

    Los incendios desolan siete comunidades y provocan dos muertos y una docena de heridos
  9. 9 La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte
  10. 10

    Polémica por la decisión de Fuengirola de contratar detectives para vigilar las bajas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un voluntario y un mecánico rumano que ayudaba a un amigo, los muertos de los incendios que devastan España