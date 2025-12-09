El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una joven se tatúa en el brazo la firma de Santiago Abascal

La chica mostró la rúbrica del líder de Vox con orgullo en un acto del partido en Montijo

E. C.

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:46

Comenta

El perfil de Vox en TikTok ha publicado un vídeo en el que muestra a una joven que afirma haberse tatuado en el brazo la firma de Santigo Abascal. La chica enseña la rúbrica del líder del partido ante la cámara. «Mira tu letra aquí, hasta que me muera», dice orgullosa la joven.

El vídeo se grabó en un acto del partido en Montijo, un municipio de 15.000 habitantes de la provincia de Badajoz. La joven también aprovecha el vídeo para mostrar que lleva también tatuada en el mismo brazo la bandera de España. «Siempre conmigo», dice la chica al tiempo que se da dos golpes en la parte del corazón. Y lanza un mensaje al líder de Vox: «Eres el mejor».

@vox_espana A esta chica de Montijo le firmó @Santiago Abascal ♬ sonido original - VOX España 🇪🇸

Además, le pide al responsable que realiza el vídeo que se lo enseñe a Abascal. La cuenta de Vox ha publicado el vídeo en TikTok, donde ha generado más de 600 comentarios y más de 28 mil 'me gusta'.

