Una joven muestra cómo es la custodia compartida de su perro: «Mi hijo»

«Es el día más feliz del mes porque voy a recogerle»

E. C.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:43

Las mascotas, como los perros, son uno más de la familia. Sin embargo, cuando una pareja se separa el animal debe quedarse con una de las personas. Aunque ha veces no hay un acuerdo. Por ello, existe la custodia compartida para mascotas desde 2022, cuando se modificó el Código Civil que reconoce a los animales como seres sintientes y no como objetos.

Gracias a esta ley, las parejas pueden disfrutar de sus mascotas por un periodo determinado. La influencer Ther Rodríguez ha mostrado en un vídeo en TikTok cómo se ha producido el reencuentro con su perro tras dos semanas.

«Acompáñame a recoger a mi hijo con custodia compartida», ha comenzado a decir en el vídeo en el que ha explicado que «dos semanas lo »ha tenido su padre». «Es el día más feliz del mes porque voy a recogerle».

Lo echaba tanto de menos 😭😭😭😭😭😭😭

Unas frases que han confundido a los seguidores, que la han criticado por hacerles creer que iban a ver a un menor. «Así nos va, la sociedad de hoy en día», escribe una usuaria. Esta reacción ha generado otras 300 más. No obstante, muchos internautas han destacado el gran cariño que dan los animales.

Las decisiones sobre la custodia, los tiempos de cuidado, los gastos y las vacaciones se pueden resolver mediante mediación o un proceso judicial, siempre pensando en el interés del animal.

