La última foto de mi vida

Desde que no se revelan las fotos han perdido su esencia

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:16

Mi madre en una cama de la clínica Abando, yo en sus brazos, y nuestro padre sentado a su vera. La primera foto de mi ... vida. La prueba de que nací. Con frecuencia olvidamos que jamás nos vemos desde fuera. Por eso ideó el ser humano la captura de imágenes. Para verse a sí mismo en ese espejo que congela el tiempo. Y por eso tenían las fotos tanto valor. Lo ha ido perdiendo y, a cambio, suma peligros. Muchas se suben a Internet. Un inocente gesto que aprovechan los monstruos. Si ya era repugnante lo que hacían con ellas, ahora con la Inteligencia Artificial es mejor no imaginar a dónde pueden llegar. Y lo tienen fácil. El 81% de los bebés tiene presencia en las redes antes de los 6 meses. Algunos vía ecografía. Otros desde la primera bocanada. Lo que nos lleva a otro tema más amable. El mundo digital y el móvil han cambiado la fotografía y la forma que tenemos de utilizarla. Empezando por el álbum de fotos.

