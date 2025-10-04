El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Piscolabis

Cómo saber que te estás haciendo viejo

La edad no la marcan los años sino las señales

Jon Uriarte

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:01

-¡Es una vergüenza!-gritó mientras cambiaba de canal clavando con furia el dedo en el mando.-Es que hay que ser muy ruin para ... robar con una violencia tan brutal-comenté, entendiendo la indignación de mi tío.-Bueno, eso también. Pero llamar anciana a una mujer de 60 años es para echar a ese gilipollas de periodista-añadió, dejándome a cuadros. Tenía la misma edad que la víctima y yo 16. Por eso no lo entendí. Si es hoy en día lanzo el mando contra la tele. Hay cosas que solo se entienden cuando llega el momento. Que no es uno, sino varios. Y lo traigo hoy aquí porque, según recientes estudios al respecto, los 78 años marcan el inicio de la vejez biológica. Y que llamar anciano a alguien es siempre feo, pero hacerlo antes de los 80 es incorrecto según los parámetros oficiales. Y si se lo dicen a mi madre no respondo de sus actos. Porque todo es relativo. Lo único que no es discutible es el momento en que sabes que te estás empezando a hacer viejo. Es mucho antes de esas edades. Y tiene que ver con esta lista. La de «Las cosas que te indican que quizá no seas viejo pero ya no eres joven». Empezamos.

